دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في العام 2025

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في تغريدة على تويتر هذا اليوم السبت إن دبي تخطط لدمج دائرتي الاقتصاد والسياحة وتستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025.

وأعلن الشيخ حمدان عن تعيين هلال المري مديرا عاما للدائرة الجديدة.

ونقل المكتب الإعلامي لدبي عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قوله إن الأهداف الرئيسية للدائرة الجديدة تشمل زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150 بالمئة خلال السنوات الخمسة المقبلة وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 بالمئة وزيادة أعداد السياح بنسبة 40 بالمئة أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.

وأضاف أن الإمارة ترغب كذلك في استقطاب 100 ألف شركة في ثلاثة أعوام و400 فعالية اقتصادية عالمية سنويا بحلول عام 2025 وتشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية للإدراج في الأسواق المالية والبورصات في دبي.