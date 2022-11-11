رصد موجات تسونامي بعد زلزال قوي ضرب تونغا في ساموا الأمريكية

قال المرصد الأمريكي للتحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، اليوم، الجمعة، إنه رصد أمواج تسونامي بعد زلزال قوي ضرب جزيرة تونغا في ساموا الأمريكية في المحيط الهادئ.

وكانت حكومة تونغا أصدرت سابقاً اليوم الجمعة تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر على بعد نحو 207 كيلومترات من العاصمة، وحذرت السكان من الانتقال إلى الداخل حيث المناطق مرتفعة.

ويقول العلماء إن من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة ناتجة عن الزلزال في قطر يبلغ 300 كيلومتر [من مركز الزلزال] ما يهدد جزراً أخرى بالقرب من تونغا.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تسبب ثوران بركان في البحر بالقرب من الجزيرة في حدوث موجات مد عاتية دمرت القرى والمنتجعات وأدت إلى انقطاع الاتصالات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 105.000 نسمة.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسبب التسونامي في حينها.