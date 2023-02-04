شاهد: ريح صرصر عاتية تضرب قمة جبل واشنطن بدرجة برودة بلغت 80 تحت الصفر وتعد الأسوأ في تاريخ أمريكا

تشهد منطقة "جبل واشنطن" بولاية نيو هامبشاير الأمريكية انخفاضا في مستوى درجات البرودة وكرست سمعتها كواحدة من الأسوأ في العالم من حيث برودة الريح والصقيع، وستسجل درجة حرارة الريح الباردة نحو 80 درجة مئوية تحت الصفر صباح السبت حسب التوقيت الأمريكي.

يظهر الفيديو قساوة الطقس حيث بلغت سرعة الريح ما يقرب من 205 كيلومتر في الساعة.

يقع جبل واشنطن في الجبال البيضاء شمال ولاية نيو هامبشاير، وهو أعلى قمة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث يبلغ ارتفاعه 1917 مترًا.

في وقت مبكر من مساء الجمعة شهدت القمة ريحا باردة ووصلت إلى 103 درجة فهرنهايت تحت الصفر.