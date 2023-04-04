شاهد: عاصفة ثلجية تضرب البلقان وانخفاض قياسي في درجات الحرارة

بقلم: يورنيوز

اجتاح، مع بداية فصل الربيع، طقس شتوي غير عادي غرب البلقان، يوم الثلاثاء، مما تسبب في تساقط الثلوج والرياح التي عرقلت حركة المرور في المنطقة.

واستيقظ سكان عواصم صربيا والبوسنة وكوسوفو على مشهد الأشجار المغطاة بالثلوج.

في كرواتيا والجبل الأسود، أوقفت الرياح القوية معظم خطوط العبارات على طول ساحل البحر الأدرياتيكي، وأخرت رحلة من بودغوريتشا عاصمة الجبل الأسود إلى بلغراد.

كما انخفضت درجات الحرارة أيضاً إلى حوالى 0 درجة مئوية (32 فهرنهايت) في جميع أنحاء المنطقة التي عادة تعرف طقسا أكثر دفئًا في أبريل/نيسان.

وقالت السلطات في صربيا إن غصن شجرة سقط على فتاتين مراهقتين في بلغراد. وتم نقل الفتيات إلى المستشفى كإجراء احترازي. وقالت الشرطة في بيان إن الثلوج أغلقت عدة طرق في جنوب وجنوب غرب صربيا وتركت بعض القرى بدون كهرباء.

كما ألحقت أغصان الأشجار المتساقطة أضرارا بالسيارات المتوقفة في عدة مواقع حول بلغراد حيث أدت خطوط المرور الضخمة إلى انسداد الطرق خلال ساعة الذروة الصباحية.

قبل ساعات، انزلقت حافلة تقل عمالاً في وردية عملهم الصباحية عن طريق مغطاة بالثلوج، مما أدى إلى إصابة 18 شخصا بجروح طفيفة ، بحسب ما أفاد تلفزيون آر تي إس الحكومي.

أفاد تلفزيون HRT الكرواتي الحكومي أن الرياح العاتية "شلت" حركة المرور البحرية بينما تسببت أيضاً في حظر جميع المركبات باستثناء السيارات الصغيرة على الطرق الساحلية.

وفي رومانيا، اجتاحت الثلوج الكثيفة معظم جبال الكاربات في البلاد، وضربت بشكل خاص المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد.

وأصدرت الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية "كود برتقالي" لتلك المناطق ، محذرة من تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية مؤقتة قالت إنه من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء.