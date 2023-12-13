أسفار صديقة للبيئة في صناعة الرحلات البحرية: مستقبل مستدام في أعالي البحار

يُستخدم "محتوى الشريك" لوصف محتوى العلامة التجارية الذي يدفع له المعلن ويتحكم فيه بدلاً من فريق التحرير في يورونيوز. يتم إنتاج هذا المحتوى من قبل القسم التجاري والإعلاني ولا يشمل طاقم تحرير يورونيوز أو صحفيي الأخبار. يتحكم الشريك الممول في الموضوعات والمحتوى والموافقة النهائية بالتعاون مع قسم الإنتاج التجاري في يورونيوز.

باعتبارها من الجهات الرئيسية المعنية بصناعة السفر، لا تتحمل خطوط الرحلات البحرية مسؤولية العمل بطريقة واعية بيئيًا فحسب، بل وقيادة الجهود العالمية المواكبة للمستقبل المعنية بالريادة في مجال الابتكار البحري.

يبين أحدث تقرير للاستدامة والصادر عن الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA)، الطرق التي تتجه بها صناعة الرحلات البحرية صوب مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، والخطط التي تعتزم بها الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

اعلان

لقد دفعت الاتفاقيات التي تم التصديق عليها على نطاق واسع مثل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL) بالجهود نحو خفض غازات الاحتباس الحراري على النطاق العالمي، بيد أن أعضاء الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA)، ملتزمون بتجاوز سقف متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، وإدخال تقنيات وممارسات جديدة تتيح لهم خفض معدل انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030.

طاقة أنظف لمستقبل أكثر إشراقًا

يُعد تشجيع الابتكار في مجال التقنيات البحرية من صميم جهود صناعة الرحلات البحرية لتقليل بصمتها البيئية. وقد قامت باستثمارات كبيرة في مجال تطوير التقنيات والممارسات المراعية للبيئة، بما في ذلك على سبيل المثال، توفير الكهرباء على الشواطئ للسفن. ففي حالة إمكانية توصيل سفينة راسية مباشرةً بمصدر للطاقة، يمكن إيقاف تشغيل المحركات - ما يقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 98 في المائة.

في الوقت الحاضر، لا تمتلك سوى 2 في المائة من موانئ العالم مصدر للطاقة على السواحل، ولكن 46 في المائة من سفن الرحلات البحرية مجهزة للتوصيل بالكهرباء، ويمكن تعديل 30 في المائة غيرها.

من المجالات الرئيسية الأخرى المتعلقة بالتطوير مجال أنواع الوقود البحري المستدام. من خلال التعاون مع الشركات المصنعة وغيرها من الجهات، تستكشف خطوط الرحلات البحرية بدائل مختلفة عن الوقود التقليدي؛ سعيًا إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري والتحول إلى استخدام طاقة أنظف.

تدعو المنظمة البحرية الدولية إلى زيادة استخدام أنواع الوقود البديلة بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة في جميع مجالات الصناعة البحرية بحلول عام 2030، ولكن حتى يومنا هذا لا يتوفر وقود مستدام على نطاق واسع. تتطلب زيادة توفر أنواع وقود جديدة في موانئ العالم، اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الحكومات للاستثمار في المقومات الأساسية اللازمة.

اعلان

تشمل التحديات الأخرى التي نواجهها مواصفات تخزين أنواع الوقود المختلفة - حيث يستلزم بعضها مساحة أكبر للوقود مقارنةً بغيرها، ما يؤثر في صلاحيتها للاستخدام البحري، وكذلك العديد من جوانب السلامة.

يجري العمل على استكشاف مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة الجديدة والبديلة، مثل الوقود الحيوي المولد من المواد النباتية والنفايات الحيوانية؛ و"الوقود الكهربائي" الاصطناعي (المولد من ثاني أكسيد الكربون المحتجز)، مثل الميثان الإلكتروني والميثانول الإلكتروني؛ والبطاريات الكهربائية والهجينة؛ والغاز الطبيعي المسال الحيوي والاصطناعي (LNG)، وخلايا وقود الميثانول والهيدروجين؛ وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية.

تشمل التجارب الناجحة في هذا المجال حتى الآن رحلة كاملة لم ينجم عنها أي من غازات الاحتباس الحراري قطعتها سفينة MSC Euribia التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال في يونيو/حزيران 2023. وقد أمكن تحقيق ذلك باستخدام الغاز الطبيعي المسال الحيوي بناءً على نهج توازن الكتلة. تستعين شركة MSC ببيانات من هذه التجربة لتحسين المزيد من السفن في أسطولها، وتقليل صافي انبعاثاتها، والدفع نحو أهداف التخلص من انبعاثات الكربون بالتبعية.

من المجالات الأخرى ذات الإمكانات الهائلة، مجال استخدام الميثانول. في حالة اعتماده كمصدر وحيد للطاقة، بإمكان الميثانول الأخضر (مثل الميثانول الحيوي أو الإلكتروني) جعل أي رحلة خالية من الكربون تقريبًا.

باعتباره وقودًا بديلاً، خضع الميثانول بدقة للاختبار والدراسات، وبهذا تم بالفعل توثيق اعتبارات التزويد بالوقود، والسلامة، وسوف يسهل هذا توفيره على نطاق واسع، وقد جرى بالفعل البدء بإنشاء سفن مُجهزة لاستخدام الميثانول. تجهز شركات TUI Cruises وCelebrity Cruises وDisney Cruise Line وNorway Cruise Line فيما بينهم سبع سفن رحلات تعمل بالميثانول كمصدر للطاقة.

ستصبح هذه السفن جاهزة للاستخدام في عام 2028، وبحلول ذلك الوقت ستتوفر أيضًا 41 سفينة مصممة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الأحفوري، وجميعها يمكن تعديلها بسهولة بحيث تلائم أنواع الغاز الطبيعي المسال الصديقة للبيئة عندما تصبح متاحة على نطاق واسع.

تشمل البرامج التجريبية الأخرى 26 سفينة تخضع لتجربة الوقود الحيوي، ووقود الكربون الاصطناعي، واختبار وتطوير خلايا وقود الهيدروجين والميثان، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة المستغلة من الرياح.

دور تصميم السفن في كفاءة استخدام الطاقة

© CLIA

بالتزامن مع السباق المحموم لإيجاد وقود أنظف، هناك جهود مبذولة لجعل المحركات والسفن نفسها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. تعد السفن المواكبة للمستقبل التي يجرى إنشاءها حاليًا من العناصر المهمة لبلوغ أهداف الانبعاثات. يبلغ متوسط عمر سفن الرحلات البحرية نحو 30 عامًا، ولكن التقنيات البحرية تتطور على مر الأزمان. أصبح استطلاع الابتكارات المحتملة عاملاً أساسيًا في تصميم السفن، وكذلك دمج أحدث التطورات في مجال التقنيات.

تشمل هذه التطويرات الإضاءة الذكية، والأنظمة ذات الكفاءة في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلى جانب تحسين إدارة النفايات. تستثمر خطوط الرحلات البحرية بكثافة في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المتقدمة، والتي تعد أكثر كفاءة إلى حد كبير من استخدام محطات معالجة المياه على الساحل. يمكن أيضًا إعادة استخدام الطاقة المهدرة - التي تنتج حتى عن أكفأ المحركات. بدأت خطوط الرحلات البحرية في تركيب مبادلات حرارية تعمل على تحويل البخار المتولد من المحركات إلى مياه عذبة لاستخدامات الاستحمام، والمسابح، والمطبخ، وكذلك لتدفئة الكبائن.

يُجرى العمل كذلك على إدخال أنظمة تشحيم الهواء المدمجة بشكل متزايد في تصميم سفن الرحلات البحرية. يؤدي هذا إلى توجيه الهواء إلى الجزء السفلي من الهيكل؛ ما يؤدي إلى إنشاء فقاعات هواء مجهرية تقلل من السحب، والحفاظ على الطاقة والمساهمة في كفاءة استخدام الوقود.

اعلان

يعد تصميم الهيكل نفسه أيضًا عاملاً أساسيًا في تقليل السحب الناجم عن الموجة القوسية، إلى جانب الطلاء المقاوم للحشف. وقد تحسنت هذه الأمور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبحت أنواع الدهان، والورنيش، والطلاء القائمة على السيليكون الصديقة للبيئة في متناول الجميع.

إلى جانب التقنيات المادية، أدت البرمجيات أيضًا دورًا رئيسيًا في التخلص من الانبعاثات الكربونية في مجال صناعة الرحلات البحرية. وقد أحدثت البرامج المستخدمة لتحسين كفاءة استخدام الوقود والطاقة انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات الكربون، كما وفرت أنظمة التتبع التي تساعد، على سبيل المثال، في توجيه السفن لتوليد الطاقة من التيارات. تقوم التقنيات الرقمية بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسرعة، والمسارات، وأداء المحرك، وبيانات الانبعاثات وإرسالها مرة أخرى إلى طاقم التشغيل.

العمل معًا نحو تحقيق صافي صفري

ليس في وسع صناعة الرحلات البحرية أن تحقق أهدافها المتعلقة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية وحدها، وتتضافر جهود أعضاء الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) مع الحكومات، والاتحاد الأوروبي، وموردي الوقود، وشركات التقنيات الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تطوير الحلول التي تحسن كفاءة استخدام الطاقة في سفن الرحلات البحرية.

تؤدي الحكومات أيضًا دورًا حاسمًا في وضع إطار تنظيمي لدعم إنتاج أنواع الوقود المتجدد، وتوزيعها، واستخدامها. يتضمن عمل الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) بالتعاون مع الحكومات، الدعوة للسياسات التي تعزز التقنيات المراعية للبيئة، وخفض الانبعاثات وتصميمات السفن المستهلكة للطاقة بكفاءة.

ويشمل ذلك الحصول على التمويل بشكل أسرع لبناء السفن وتصنيع المعدات البحرية، وتطوير أنواع الوقود المستدام وتوريدها بأسعار معقولة وعلى نطاق واسع، ويُعد كل ما سبق ذكره ضروريًا إذا أردنا تحقيق الأهداف العالمية.

• لمعرفة المزيد حول التزامات صناعة الرحلات البحرية للحد من بصمتها البيئية، يُرجى الاطلاع على cruising.org