في منطقة اليورو.. التضخم "ينكمش" إلى أدنى مستوياته منذ عامين

بقلم: يورونيوز

حسب الإحصائيات، تراجعت حدة التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أيلول / سبتمبر لتبلغ 4.3 في المئة. ومع ذلك، يبقى هذا الرقم أعلى من الهدف المنشود للبنك المركزي الأوروبي.

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سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في أيلول/ سبتمبر تراجعًا إلى أدنى مستوياته خلال عامين حسب ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4,3 بالمئة، حسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021. وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4,5 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10,6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو. وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه إذا تم الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة "لمدة كافية"، فإن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل كبير في إعادة التضخم إلى 2٪، وهو الهدف الذي لا يتوقع البنك الوصول إليه حتى عام 2025.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ، من 5,3 بالمئة في آب/ أغسطس إلى 4,5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر. والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيدًا من التراجع، وانخفضت بنسبة 4,7% في أيلول/ سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3,3% في الشهر السابق. وتباطأ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات ووصل إلى 8,8 بالمئة في أيلول/سبتمبر مقارنة بـ9,7 بالمئة في آب/ أغسطس حسب يوروستات.

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0,3 بالمئة وفقا لأرقام يوروستات. وأظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6,4 بالمئة في آب/ أغسطس إلى 4,3 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.