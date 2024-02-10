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عاجل. استقالة رئيسة المجر وسط غضب شديد بسبب عفوها عن رجل أدين في قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال

رئيسة المجر كاتالين نوفاك 28/04/2023
رئيسة المجر كاتالين نوفاك 28/04/2023 Copyright Andrew Medichini/AP.
بقلم:  يورونيوز
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نوفاك هي أول امرأة تشغل منصب الرئيس في تاريخ المجر وهي أصغر شخص يتولاه على الإطلاق

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قدمت رئيسة المجر المحافظة استقالتها من منصبها وسط غضب شعبي عارم بسبب عفو كانت منحته لرجل أدين بالتواطؤ في قضية اعتداء جنسي على أطفال، وهو القرار الذي أطلق العنان لفضيحة سياسية غير مسبوقة للحكومة القومية التي خدمت لفترة طويلة.

وقد أعلنت كاتالين نوفاك (46 عامًا) في رسالة متلفزة يوم السبت أنها ستتنحى عن رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي تولته منذ عام 2022. جاء قرارها بعد أكثر من أسبوع من الغضب العارم بعد الكشف عن إصدارها عفوا رئاسيا في أبريل/نيسان 2023 عن رجل مدان بإخفاء سلسلة من الانتهاكات الجنسية للأطفال في دار للأطفال تديرها الدولة.

وقالت نوفاك: "لقد أصدرت عفوا تسبب في حيرة واضطراب لكثير من الناس". "لقد ارتكبت خطأ".

وجاءت استقالة نوفاك في حالة نادرة من الاضطراب السياسي لحزب فيدس القومي الحاكم في المجر، والذي يحكم بأغلبية دستورية منذ عام 2010. وتحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث اتُهم حزب فيدس بتفكيك المؤسسات الديمقراطية وتزوير النظام الانتخابي والإعلام لمصلحته الحزبية والسياسية.

المصادر الإضافية • أ ب

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