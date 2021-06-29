انفصاليو كتالونا ومدريد يستأنفان الحوار بعد نحو 4 أعوام من التوقف

تستأنف الحكومة الإسبانية والانفصاليون الكاتالونيون الحوار بينهما في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن رئيس كاتالونيا الثلاثاء، بعد نحو أربعة أعوام من محاولة انفصال الإقليم والتي اعتبرت إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها إسبانيا في العقود الأخيرة.

وقال بيري أراغونيس في مؤتمر صحافي في مدريد حيث التقى رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للمرة الأولى، إن "استئناف الحوار حول النزاع السياسي بين الحكومتين" سيتم في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر في برشلونة.

يأتي ذلك بعد بضعة أيام من عفو مدريد عن تسعة مسؤولين انفصاليين حكم عليهم لدورهم في محاولة الانفصال في تشرين الأول/أكتوبر 2017 والإفراج عنهم، وذلك تمهيدا لإحياء الحوار مع كاتالونيا.

وبذلك، يكون رئيس كاتالونيا الانفصالي الجديد قد أضفى طابعا رسميا على استئناف المفاوضات، موضحا أنها ستتناول موضوعات عدة من مثل "البنى التحتية والصناديق الأوروبية واستثمارات" الدولة المركزية في الإقليم.

استقبل سانشيز أراغونيس في مونكلوا، مقر الحكومة الاسبانية. وكان قراره العفو عن الانفصاليين أثار انتقادات فئات عدة، وخصوصا اليمين الذي اتهمه بـ"خيانة" وحدة اسبانيا عبر تقديم تنازل جديد للانفصاليين الذين يشاركون في حكومته التي لا تتمتع بغالبية في البرلمان الإسباني.

وقبل ساعات من ذلك، قضى ديوان المحاسبة الاسباني بأن يدفع عشرات من المسؤولين الكاتالونيين السابقين 5,4 ملايين يورو لقيامهم بالترويج في الخارج لمحاولة الانفصال.

واتهم تقرير الديوان الحكومات الانفصالية بين العامين 2011 و2017 بالتلاعب بالاموال العامة بهدف الترويج للانفصال خارج الحدود.