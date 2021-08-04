الديناميكية الكونغولية : مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

على الرغم من تأثير كوفيد-19، والصعوبات، تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمحرك ديناميكي حقيقي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

في الكونغو، 60٪ من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاماً. أنه من أصغر البلدان في العالم. منذ عام ونصف العام، عادت المدارس الابتدائية مجدداً لتصبح مجانية للجميع. إجراء سمح لـ 4 ملايين طفل بالعودة إلى المدرسة.

في مدرسة لا غومبي في كنشاسا، تضاعفت الأرقام. في هذا الفصل، ساهم التعليم المجاني بتحسين الحياة اليومية بشكل كبير ... وزرع الأمل بين الأطفال.

" أذهب الى المدرسة. لا أدفع. ولا أطرد منها"، يقول جولا، تلميذ في مدرسة لا غومبي.

في الأشهر الأخيرة، كان على هذه المدرسة التعامل مع التدفق المفاجئ للطلاب. أحياناً، إنها حالة حساسة، لكن النتائج مشجعة جداً بالنسبة لمدير هذه المدرسة الابتدائية.

الأطفال الذين كانوا على وشك أن يفقدوا حياتهم بسبب البقاء في الشوارع وارتكاب الأخطاء، هم الآن في المدارس، ويتعلمون. بالنسبة لأولياء الأمور، فإن ما أنفقوه في المدرسة لم يعودوا ينفقونه. إنهم يدخرون القليل ... وهذا جيد للعائلة "، يقول ألفونس كاباتا سيمبا، مدير المدرسة.

نحن بحاجة للشباب رئيس الوزراء جان ميشال سما لوكوندي

تولى جان ميشال سما لوكوندي منصبه منذ 100 يوم. إنه يراهن على الشباب لإعطاء دفعة جديدة لبلاده.

"نحتاجهم. تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية لحظة خاصة في تاريخها. مع التغييرات التي تحدد مساراً جديداً. وهذا يتيح الحصول على الأمل، يقول رئيس الوزراء جان ميشال سما لوكوندي.

مؤخراً، منح صندوق النقد الدولي تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية. في المقابل، شرعت السلطات في عملية إصلاح واسعة النطاق. الهدف هو تحسين مناخ الأعمال وضمان النمو الاقتصادي المستدام.

"أولاً، إنه تسهيل من حيث البدء بعمل تجاري، هذه هي نقطة البداية. وهناك العديد من الأدوات بجانبها. هذا يعني، الأمن القضائي الذي يجب العمل عليه. وأخيراً الحافز في المجالات التي نود الاستثمار فيها"، يقول جان ميشال سما لوكوندي.

نهر الكونغو: أحد الأصول الرئيسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية

ذلك سيكون من الضروري تنويع الاقتصاد، ولا سيما في الزراعة. كالا مبينجا هو أحد المستثمرين الكونغوليين الأكثر شهرة. في الأصل في قطاع التعدين، استثمر بكثافة في حقول ومصانع زيت النخيل هذه. منتج يستفيد منه الآن سكان كينشاسا.

"يتغذى سكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة بشكل رئيسي على المنتجات الزراعية المستوردة. لكن لدينا الأرض، والمناخ، والأشخاص، على أي حال لا يوجد نقص في القوى العاملة."، يقول كالا مبينجا.

التركيز على الرقمية

هناك بالطبع تحديات يجب مواجهتها وهي العثور على مستثمرين على المدى الطويل، وتعديل قواعد قانونية معينة، وحتى تطوير البنية التحتية. مع ذلك، فإن البلاد لديها أصول رئيسية.

"لدينا ما أسميه أجمل وأطول وأكبر طريق سريع في العالم ... نهر الكونغو"، يقول كالا مبينجا .

تعد التكنولوجيا الرقمية قطاعاً مزدهراً آخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أكثر من 6000 مدرسة في جميع أنحاء البلاد تستخدم "سكولاب"، يستخدمه الأطفال والمعلمون، وهو جهاز لوحي تعليمي طورته شركة كونغولية ناشئة.

"لدينا اختبارات قصيرة وتمارين و خلال الإغلاق استخدمناه للبقاء في المنزل "، تقول مورغان، تلميذة في المدرسة المسيحية لو روشيه في كنشاسا.

"يمكننا عقد مؤتمرات عبر الفيديو بالاتصال مع جميع الأطفال. المعلم إما في المدرسة أو في المنزل "، يقول ألبرت مبوي، مدرس في المدرسة المسيحية لو روشيه.

وفقاً لمدير المدرسة ألبرت لوبامبا، استخدام هذه التقنية الرقمية سمح للتلاميذ بعدم التخلف عن الركب والتقدم بشكل طبيعي في مواضيعهم وأنشطتهم المختلفة.

فاز مبتكر " سكولاب - schoolap" بالعديد من الجوائز الدولية وتم بيع مفهومه في سيشيل. انها ثورة صغيرة أيضاً لجودة التعليم في الكونغو

" تزويد مدرسة عامة بجهاز كمبيوتر لوحي واحد أشبه بتزويدها بمكتبة مدرسية ... وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل يمكن أن يعمل في منطقة لا توجد فيها شبكة إنترنت، أو كهرباء. لهذا لا توجد منطقة مستبعدة "، يقول باسكال كانيك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لسكولاب" SCHOOLAP".

.أؤمن بالكونغو

.أؤمن بإمكانياتها باسكال كانيك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سكولاب

لذلك فإن الاستراتيجية هي المراهنة على الأبطال الكونغوليين، ولجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب أيضاً.

علينا أن لا ننسى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي هذا البلد العظيم، وسط إفريقيا، ليس فقط بسوق داخلي مهم، لأننا نتحدث عن حوالي 100 مليون نسمة، لكنها أيضاً 9 دول مجاورة، وبالتالي، إنها حزام بين جنوب إفريقيا وشمالها وغربها، يقول جان ميشال سما لوكوندي، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية

لدى الكونغو توقعات نمو بنسبة 5٪ تقريباً لعام 2021. وتحدث جميع الذين التقيناهم عن عزمهم على ركوب هذه الديناميكية الجديدة.

"اليوم، يمكننا أن نقول للعالم في الكونغو يوجد شباب مصممون على أن يكونوا قادرين على إعطاء صورة إيجابية للبلد .... لهذا نريد العمل على مواصلة تغيير بلدنا "، يقول يقول باسكال كانيك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لسكولاب.

"أؤمن بالكونغو. أؤمن بإمكانياتها وقد أتينا للعمل والكفاح"، المستثمر الكونغولي يقول كالا مبينجا .

"عندما ننظر إلى المؤشرات المختلفة، فإن جميع الأسهم ترتفع ... كل يوم نتخذ قرارات مهمة تسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة لي، هذا محفز للغاية وأود حقاً أن نبقى في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه التصاعدي الذي سيسمح للبلد بالانطلاق من الناحية الاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي لجميع الكونغوليين"، يقول جان ميشال سما لوكوندي، رئيس الوزراء، جمهورية الكونغو الديمقراطية.