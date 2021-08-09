شاهد: أكبر تجمع لحوريات البحر في العالم يقام في الولايات المتحدة

استعرض مئات المشاركين، أزيائهم اللامعة والمتلألئة لحوريات البحر في حوض السباحة. بينما يتنافس البعض في أولمبياد مير أو مسابقة ملكة جمال حورية البحر في لولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت تشي مونيك، مؤسسة جمعية حوريات البحر الفاتنة إنها تنشر صورًا لأعضاء المجموعة وهم يسبحون ويؤدون الحيل في المسبح وهم يرتدون أجمل ذيول لحوريات، على إنستغرام لتشجيع الآخرين على التجربة والانضمام.

وينفق العديد آلاف الدولارات لتصميم وتصنيع ذيول ملونة مصنوعة من السيليكون أو النسيج، مصاحبة بإكسسوارات بما فيها المجوهرات والقلائد والخواتم.

وقالت حورية البحر ياسمين جلوفر لوكالة فرانس برس: "هذه بالتأكيد ليست هواية رخيصة"، مضيفة أن تكلفة الذيل الذي كانت ترتديه في المؤتمر "ربما تتراوح بين 2000 و 3000 دولارا".