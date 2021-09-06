وصول بلينكن إلى قطر لإجراء محادثات حول الأزمة الأفغانية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى الدوحة الإثنين، لاجراء محادثات مع القطريين حول الأزمة الأفغانية بعد سيطرة طالبان على هذا البلد.

وبلينكن الذي يرافقه وزير الدفاع لويد أوستن هو ارفع مسؤول أمريكي يزور المنطقة منذ سيطرة طالبان المفاجئة على الحكم في أفغانستان في 15 آب/أغسطس واستكمال الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبيل وصول بلينكن الى الدوحة عند الساعة 15,00 ت غ "نشكر قطر على تعاونها الوثيق في شأن أفغانستان ودعمها الذي لا غنى عنه في تسهيل عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة في كابول والأفغان المعرضين للخطر وغيرهم من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان عبر قطر".

وكانت قطر التي تستضيف قاعدة جوية أمريكية كبرى، معبرا لحوالي 55 ألف شخص تم اجلاؤهم من أفغانستان، أي قرابة نصف عدد الذين قامت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة باجلائهم بعد سيطرة طالبان على السلطة.

قبل وصوله قال بلينكن إنه سيعبر في قطر "عن امتناننا العميق لكل ما قاموا به لدعم جهود الإجلاء" وانه سيلتقي أفغانا تم اجلاؤهم.

كما سيلتقي دبلوماسيين أمريكيين نقلوا مهامهم من السفارة المغلقة في كابول إلى الدوحة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أيضا أن بلينكن سيبحث مع قطر جهودها، إلى جانب تركيا، لإعادة فتح مطار كابول لا سيما من أجل إيصال المساعدات الإنسانية ولاجلاء الأفغان الراغبين في الرحيل.