شاهد: صور لخيالة أميركيين من حرس الحدود "يجمعون مهاجرين كالقطعان" تثير سخطاً

تظهر صور وفيديوهات جديدة نُشرت مؤخراً خيالة من حرس الحدود الأميركيين يدفعون مهاجرين ويهدّدونهم بالحبال على طريقة رعاة البقر، ويجبرونهم على العودة باتجاه المكسيك، عند أحد الأنهر، في مشهد قال منتقدون إنه يذكر بعنف عصر العبودية.

وقال وزير الداخلية الأميركي أليخاندرو مايوركاس، الإثنين، إن السلطات ستحقق في تقارير أفادت بأن ضبّاط دوريات من راكبي الخيل، تابعين لجهاز حرس الحدود، في تكساس، انتهكوا حقوق مهاجرين من هايتي.

والتقط مراسل وكالة فرانس برس بول راتجي صوراً وفيديوهات سرعان ما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها خيّالة يهددون مهاجرين ملوحيّن بأزمّة (حبال) خيولهم، ثم يجبرونهم على العودة عبر النهر.

أثارت هذه الصورة بالتحديد غضباً واسعاً PAUL RATJE/AFP

وقال راتجي إن المهاجرين كانوا يعبرون النهر ذهاباً وإياباً لتأمين الطعام لأولادهم، ولكنهم منعوا هذه المرة.

ورأى معلقون أن تلك المشاهد تذكر بمشاهد من القرن التاسع عشر حيث كان أفراد الشرطة من ذوي البشرة البيضاء يركبون خيولهم ويسحبون السجناء وراءهم من ذوي البشرة السوداء، مستخدمين السوط أو غيره.