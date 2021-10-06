الاتحاد الأوروبي ينظر في شكاوى بأن روسيا تذكي زيادة حادة في سعر الغاز

قال المسؤول عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية تنظر في شكاوى من بعض دول الاتحاد بأن روسيا تستخدم وضعها كمورد رئيسي لإذكاء زيادة حادة في سعر الغاز في أوروبا.

وتنفذ شركة الغاز الروسية جازبروم إلتزاماتها للمبيعات بموجب عقود طويلة الأجل لكنها لا تضيف المزيد. وأثار ذلك اتهامات من مشرعين بالاتحاد الأوروبي بأنها تذكي صعود أسعار الغاز في أوروبا، التي قفزت إلى مستويات قياسية وسط شح في المعروض وعوامل أخرى.

وقال كادري سيمسون مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي لرويترز "نحن ننظر في هذا الزعم، سويا مع نائبة الرئيس التنفيذي فيستاجر المسؤولة عن قواعد المنافسة، لأن هذا بالطبع أمر بالغ الجدية"، في إشارة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر.

وقالت جازبروم والكرملين مرارا إن روسيا تزود زبائنها بالغاز بما يتفق مع العقود القائمة. وروسيا هي أكبر مورد للغاز إلى أوروبا وبلغت حصتها 43 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز العام الماضي.