سقوط جرحى جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار على متظاهرين يحتجون ضد الإجراءات المرتبطة بكوفيدـ19

سقط عدد من الجرحى جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار على محتجينن، كانوا يتظاهرون في مدينة روتردام ضد فرض السلطات الحجر الجزئي، للحد من تفشي وباء كوفيد19.

وغردت الشرطة الهولندية على صفحتها من موقع تويترن أن عددا من الأشخاص سقطوا جرحى بفعل إطلاقها النار عليهم، إثر تلقيها تحذيرا بأن المظاهرة تحولت إلى حالة من الفوضى، فبدأت الشرطة بمجابهة الوضع بإطلاق طلقات تحذيرية.

وتجمع بضع مئات من الأشخاص للتعبير عن معارضتهم لخطط الحكومة، لمنع دخول الأماكن المغلقة إلا لحاملي "جواز مرور كورونا" الذي يثبت أن حامله تلقى تطعيما أو تعافى من الإصابة. والجواز متاح حاليا أيضا لمن لم يتلقوا التطعيم، لكن لديهم ما يثبت سلبية الإصابة بعد فحص.

وأعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق العام مطلع الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، في محاولة لإبطاء قفزة في العدوى لكن الإصابات اليومية استمرت عند أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة.

وقالت الشرطة إن مثيري الشغب أشعلوا حرائق وأطلقوا ألعابا نارية مما جعلها تطلق الطلقات التحذيرية. وقالت وسائل إعلام إن الشرطة استخدمت مدفع مياه في تفريق المتظاهرين وإن المحتجين أضرموا النار في سيارات تابعة لقوات الأمن.