شنغهاي تسجل 23 ألف إصابة بكوفيد والمتاعب الاقتصادية تتفاقم

قالت السلطات يوم الجمعة إن العدد اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في شنغهاي، وهي من أكثر المدن تأثراً بالجائحة في الصين، تراجعت بشكل طفيف، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه فرض إجراءات إغلاق بالمدينة بتسديد لكمة أقوى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية إكس بنغ إن شركات صناعة السيارات بالصين قد تضطر إلى تعليق الإنتاج الشهر المقبل إذا لم يتمكن الموردون في شنغهاي والمناطق المحيطة بها من استئناف العمل، كما تتأثر شركات الطيران وقطاع العقارات.

وسجلت شنغهاي، التي تشهد أعنف موجات انتشار كوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019 بمدينة ووهان، 23 ألف حالة إصابة بالفيروس يوم الجمعة، بانخفاض عن أكثر من 27 ألفا في اليوم السابق.

غير أن عدد الحالات التي تظهر عليها أعراض ضمن هذا الإجمالي ارتفع إلى 3200 حالة من 2573 مسجلة في اليوم السابق.

ولدى إصدارهم البيانات، لم يعلق المسؤولون بشأن سبب الانخفاض لعدد الحالات بشكل عام في المدينة التي فرضت إجراءات إغلاق على معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليوناً.

جهود الصين للقضاء على انتشار الفيروس تحت مظلة سياسة "صفر كوفيد" الصارمة تتسبب في اضطرابات اقتصادية تعصف بسلاسل التوريد العالمية لقطاع كبير من السلع من السيارات الكهربائية إلى أجهزة آيفون.

وخلصت دراسة أجرتها جافيكال دراجونوميكس في السابع من نيسان/ أبريل إلى أن 87 من أكبر مئة مدينة في الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي فرضت شكلاً من أشكال قيود الحجر الصحي.

كما بددت القيود المرتبطة بكوفيد نشاط السفر في أنحاء البلاد، إذ أعلنت شركة الطيران إير تشاينا يوم الخميس عن انخفاض 70 بالمئة في حركة نقل الركاب في مارس آذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة بأن أسعار المنازل في الشهر الماضي واصلت فتورها للشهر الثاني على التوالي في مدن الصين الرئيسية السبعين، إذ نالت إجراءات الإغلاق من معنويات المستهلكين وقوضت الطلب.