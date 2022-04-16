Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الصحة

الصين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة أوميكرون

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
شركة سينوفارم/المجموعة الوطنية الصينية للمستحضرات الصيدلانية
شركة سينوفارم/المجموعة الوطنية الصينية للمستحضرات الصيدلانية   -   حقوق النشر  أ ب

قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم يوم السبت، إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون حازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونغ كونغ.

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية في بيان، إن اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو "مقتول" والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات.