Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الصحة

دراسة جديدة حول أوميكرون تتعارض مع افتراضات سابقة بشأن حدة السلالة مقارنة بمتحورات كورونا الأخرى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
غرفة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كوفيد في الولايات المتحدة
غرفة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كوفيد في الولايات المتحدة   -   حقوق النشر  Steven Senne/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أفادت نسخة أولية من دراسة أمريكية ضخمة بأن حدة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا لا تختلف في واقع الأمر عن المتحورات السابقة، وهي دراسة تتعارض مع افتراضات في دراسات أخرى تشير إلى أنه أكثر قدرة على الانتشار لكنه أقل حدة.

وقال الخبراء إن النتائج، التي قدرت حدة أوميكرون بعد مراعاة تأثير اللقاحات، يجب أن تعزز أهمية التطعيمات والجرعات المعززة.

وساعدت اللقاحات في جعل معدلات الخضوع للعلاج بالمستشفيات والوفيات منخفضة نسبيا مع زيادة الإصابات بأوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة.

ونُشرت الدراسة، التي تخضع للمراجعة بدورية نيتشر بورتفوليو، في دورية ريسيرش سكوير في الثاني من مايو أيار.

وامتنع معدوها، وهم من مستشفى ماساتشوستس العام وجامعة مينيرفا وكلية الطب بجامعة هارفارد، عن التعقيب قبل اكتمال المراجعة.

وقال الباحثون في تقريرهم "وجدنا أن احتمالات دخول المستشفى والوفيات متطابقة تقريبا" بين حقبة أوميكرون وأوقات أخرى في العامين الماضيين كانت فيها متغيرات أخرى هي السائدة.