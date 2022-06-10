العمل في دبي: الإمارات تكشف عن خطة جديدة للتأمين ضد البطالة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة جديدة للتأمين ضد البطالة ستوفر الدعم المالي لمن يعملون في القطاعين العام والخاص.

سيدخل المخطط الإلزامي الجديد حيز التنفيذ في أوائل عام 2023.

من المتوقع أن تتراوح رسوم التأمين ضد البطالة من 10 إلى 25 يورو سنوياً للتغطية الأساسية، وستشمل الخطة دفع 60 ٪ من الراتب الأساسي للعامل حتى 5000 يورو شهرياً لفترة محددة.

قال وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالرحمن العور، إن المزايا ستكون متاحة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وستطبق على مستويات مختلفة من المهارات: "لطالما كانت هذه هي طبيعة سوق العمل الإماراتي بمعنى أنه مفتوح وديناميكي وجذاب للغاية".

الإمارات العربية المتحدة يورونيوز

يُستثنى من السياسة الجديدة المستثمرون وعمال الخدمة المنزلية والعاملون بعقود مؤقتة والموظفون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمتقاعدون.

للبقاء والعيش في دبي، تحتاج إلى تأشيرة إقامة سارية مرتبطة بوضعك الوظيفي. بموجب القواعد الحالية، أمام الموظفين المغتربين الذين فقدوا وظائفهم بضعة أشهر للعثور على وظيفة جديدة أو مواجهة العودة إلى وطنهم.

أندرو وينغروف، مدير "مجموعة موتيفيت الإعلامية" ​​ويعيش في دبي منذ 18 عاماً، يقول إنه كان محظوظاً بوظيفته، لكنه أصبح فائضاً عن الحاجة قبل سنوات، وكانت هذه فترة مرهقة: "أعتقد أن تكلفة المعيشة أعلى مما هي عليه في العديد من الأماكن. لا يمكن الحصول على التعليم الخاص وومواصلته إذا لم يكن لديك راتب، كما لا يمكنك دفع إيجارك وفيلتك ورسوم مدرستك ونفقات الأسرة وغيرها. الشيء الذي يمكنه سد تلك الفجوة بين وظيفة وأخرى حل رائع".

أندرو وينغروف يعيش في الإمارات منذ 18 عاماً يورونيوز

التشريع الجديد لا يتعلق بجذب المواهب فحسب بل والاحتفاظ بها. تقول المحامية لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري في "اتش بى ال يامالوفا & بلوكا"، إنه إلى جانب التغييرات الأخيرة في قوانين الهجرة والعمل، سيحدث المخطط تغييرات جوهرية في سوق العمل.

كل بلد يريد أن يضمن امكانية اجتذاب أفضل وأكبر للمواهب، ليس جذبها فحسب بل والاحتفاظ بها هنا. للقيام بذلك، من الواضح هناك حاجة إلى نوع من الحماية والمزايا للموظفين والذين يرغبون في البقاء حقاً"

يهدف نظام التأمين ضد البطالة إلى تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وتوفير مظلة أمنية للعمال وأصحاب العمل على المدى الطويل.