إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تقول إن لقاح موديرنا لوباء كورونا فعال وآمن للأطفال

قال مراجعون من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الجمعة إن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا يبدو آمنا وفعالا للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 17 عاما مع اجتماع لجنة من العلماء هذا الأسبوع للتصويت بشأن ما إذا كان ستتم التوصية بالاستخدام المنظم اللقاح في الأطفال.

وقال مراجعو إدارة الأغذية والعقاقير في وثائق موجزة نُشرت مساء الجمعة إن اللقاح أدى إلى استجابة مناعية مماثلة لدى الأطفال مقارنة بتلك التي لوحظت لدى البالغين في التجارب السابقة.

وقال الإدارة إن "البيانات المتاحة تدعم فعالية لقاح موديرنا لكوفيد-19 في الوقاية من أعراض كوفيد-19 في الفئات العمرية للأطفال من ستة أشهر إلى 17 عاما".

وحدت بعض الدول في أوروبا من استخدام لقاحات موديرنا للفئات العمرية الأصغر بعد أن أظهرت بعض الدراسات أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالتهاب القلب