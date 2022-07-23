حديقة زوريخ تفقد 3 فيلة في أقل من شهر بسبب فيروس الهربس

قالت حديقة زوريخ اليوم، السبت، إن أنثى فيل نفقت في الحديقة متأثرة بفيروس الهربس لتصبح ثالث فيل ينفق هناك بنفس الحالة منذ نهاية يونيو-حزيران.

ونفقت أنثى الفيل التي تبلغ من العمر خمس سنوات صباح السبت بعد أن نال منها فيروس الهربس المحفز لنمو البطانة لدى الأفيال (فيروس الفيلة الهربسي) وهي حالة خفية تحملها جميع الأفيال تقريباً.

جاء نفوقها في أعقاب نفوق أنثى فيل تبلغ من العمر ثماني سنوات في 11 يوليو-تموز، وفيل ذكر يبلغ من العمر عامين في نهاية يونيو حزيران.

وقالت حديقة الحيوان إن أنثى الفيل التي نفقت يوم السبت تلقت عقاقير مضادة للفيروسات لحمايتها ولم تظهر عليها علامات المرض حتى يوم الجمعة.

وقال مدير الحديقة سيفيرين دريسن "خسارة فيل ثالث بسبب هذا الفيروس المخيف في مثل هذا الوقت القصير خسارة مأساوية لحديقة حيوان زوريخ".

وأضاف "اليوم يوم حزين للغاية.. إنه أمر محبط على نحو خاص أن نقف عاجزين أمام هذا الفيروس على الرغم من توفير أفضل رعاية بيطرية".

والأفيال الصغيرة التي تتراوح أعمارها بين عامين وثمانية أعوام معرضة بشكل خاص لفيروس الهربس حيث تقل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة لأمهاتهم وقد لا يكون جهاز المناعة لديهم قد شكل أجساما مضادة خاصة بهم.