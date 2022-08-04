منظمة الصحة العالمية: نمو بنحو عشر سنوات لمتوسط العمر المتوقع في إفريقيا

سجلت إفريقيا نموا بنحو عشر سنوات لمتوسط العمر المتوقع من سنة 2000 حتى 2019، وفق منظمة الصحة العالمية، متخطية بذلك المتوسط العالمي، والتقدم المسجل في أي منطقة أخرى من العالم خلال الفترة نفسها.

وقالت المساعدة الإقليمية للمنظمة في إفريقيا د. لندوي ماكوبالي، في إفادة نشرتها على الإنترنت اعتمادا على تقرير المنظمة الخاص بإفريقيا، إن متوسط العمر المتوقع في المنطقة ارتفع بنحو عشر سنوات تقريبا، ليبلغ 56 عاما سنة 2019، مقارنة بنحو 46 عاما سنة 2000.

وارجعت د.ماكوبالي هذه المكاسب إلى تحسن الخدمات الصحية الأساسية والصحة الإنجابية وصحة الأم ومعالجة الأمراض المعدية، لكنها حذرت من أن الأمل في الحياة في المنطقة الإفريقية لا يزال دون المتوسط العالمي البالغ 64 سنة.

وحذرت المسؤولة أيضا من أن هذه المكاسب يمكن أن تضيع بسهولة، إذا لم تعزز الدول من استثماراتها وتزيد منها في مجال الأنظمة الصحية، مشيرة إلى ان جائحة كوفيد-19 التي أربكت الأنظمة الصحية في القارة الإفريقية وأرهقتها، إضافة إلى أمراض أخرى مثل جدري القردة والكوليرا وحمى لاسا، يمكن أن تؤثر في تقديرات الأمل في الحياة المتوقع في القارة. وتكافح نيجيريا وهي أكبر بلد من حيث عدد السكان في إفريقيا ضد انتشار خمسة أمراض حاليا.

وحثت د.ماكوبالي الدول الإفريقية على تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وبحسب موسى كيتلي من وزراة الصحة في بوتسوانا، فإن هذا البلد يسجل مكاسب هائلة، بفضل التغطية الصحية الشاملة، التي تعد أساسية في التنمية.

وقالت د. ماكوبالي إنه مازال الكثير ينبغي عمله، خاصة في الفترة التي تعقب كوفيد-19، وإنه هناك حاجة ماسة لاستدامة الاستثمارات ومواصلة البناء معا، على حد تعبيرها.