شاهد: كيف تتحول منطقة "إكسبو 2020" لتصبح مدينة المستقبل الذكية في دبي

أسدلت دبي الستار على معرض "إكسبو 2020" بعد أشهر من انتهاء الفعاليات في هذا الحدث الدولي الأول من نوعه بدولة عربية، والذي رحب بضيوفه من كل أنحاء العالم.

لكن وعلى عكس عدد من مواقع إكسبو العالمية السابقة، تستمر روح وإرث "إكسبو 2020"، حيث تم تغيير منطقة المعرض السابقة إلى مدينة المستقبل والتي ستحمل اسم "إكسبو سيتي دبي".

"دبي إكسبو سيتي"

يشرح رئيس التطوير أحمد الخطيب مفهوم هذه المدينة بالقول إنها منطقة تمزج بين التعليم والترفيه والخبرات وطرق عمل جديدة، ويشير إلى أن"جميع الأجنحة ستبقى مفتوحة، لكن المحتوى سيكون مختلفا تماما".

سيتم إعادة تشكيل أجنحة المعرض مع مجموعة متنوعة من الأفكار لتطوير مراكز ثقافية وجامعات وحتى قنصليات ومطاعم.

ويدرس مسؤولو إكسبو كل اقتراح بعناية ليتماشى مع رؤية المدينة.

ستغطي المدينة المستدامة التي تتمحور حول الإنسان 1083 فدانا.

سيتم إعادة استخدام 80 بالمئة من مساحة منطقة إكسبو.

جانب من منقطة "إكسبو سيتي" دبي يورونيوز

كما سيستمتع الزوار والمقيمون بعشرة كيلومترات من مسارات الدراجات، ومسار للركض بطول 5 كيلومترات و 45 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بعدة مرافق ترفيهية مثل "الحديقة المعلقة في السماء" ومطاعم ومقاهي وفنادق للإقامة.

الحديقة المعلقة في "إكسبو سيتي" دبي يورونيوز

يقول الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق روف، بول بريجر "كان "إكسبو" حدثا ضخما بالنسبة للمنطقة وبقيت 80 بالمئة من العقارات (في إكسبو). هناك استمرارية بعد الحدث وأعتقد أنه لا يزال بإمكانك تجربته ورؤية المكان يتطور. كان الناس مشدودين للغاية لهذه المنطقة خلال معرض إكسبو 2020 ونتطلع لتدشين مناطق جذب جديدة خلال الأشهر القادمة".

سيواصل مركز المعارض بمدينة "إكسبو سيتي" استضافته لأحداث عالمية مثل "كوب 28" عام 2023.

كما تعمل مجموعة كاملة من الشركات العالمية إلى جانب شركات محلية على فتح مكاتبها جنبا إلى جنب مثل موانئ دبي العالمية وشركة سيمنز.

بتنصيب "إكسبو سيتي" كمدينة للمستقبل سيستفيد مجتمع الأعمال من نظام بيئي يضم أحدث التكنولوجيات ومتصل بشبكة الجيل الخامس كما يوضح الدكتور لينغ شاو كبير العلماء مجموعة "ترمينوس" ورئيس شركة ترمينوس الدولية.

ويقول شاو إن "إكسبو سيتي" ستكون مدينة ذكية لذا فهي بمثابة ملعب رئيسي لمختلف التكنولوجيات المتصلة بالذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك التعلم الآلي والتفاعل البشري مع الكمبيوتر".

ويضيف شاو أن "إكسبو سيتي" ستكون مقر الكثير من الشركات التكنولوجية المتقدمة للغاية للتعاون في "إكسبو سيتي" والمساهمة في تطوير المنطقة مستقبلا.