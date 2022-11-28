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الصحة

منظمة الصحة العالمية تغيّر اسم جدري القرود

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بقلم:  يورونيوز
سيستخدم مصطلح "الجدري" كمرادف لمصطلح "جدري القرود" لمدة عام واحد
سيستخدم مصطلح "الجدري" كمرادف لمصطلح "جدري القرود" لمدة عام واحد   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين أنها ستطلق تسمية "إم بوكس" على اسم مرض "جدري القرود" Monkeypox، بسبب مخاوف من أن الاسم الأصلي قد ينظر إليه على أنه عنصري أو يحمل تمييزاً. 

وقالت المنظمة في بيان لها إنها ستستخدم مصطلح "Mpox" كمرادف لمصطلح "جدري القرود" خلال العام المقبل ولمدة عام واحد بينما سيتم التخلص التدريجي من المصطلح القديم.

قرار المنظمة جاء بحسب البيان بعد ملاحظة اللغة العنصرية والوصمة على الإنترنت، الأمر الذي أثار مخاوف العديد من البلدان والأفراد الذين طالبوا بتغيير الاسم.