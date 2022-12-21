الاتصال الرقمي: كيف تساهم التكنولوجيا في تشكيل مستقبل قطاع التعليم؟

جعلت التكنولوجيا التعلم عن بعد حقيقة واقعة. يمكن الآن الوصول إلى الدورات التدريبية والتقييمات في وقت واحد من قبل ملايين الطلاب الموجودين حول العالم. إذا لم تتغير الرغبة في تلقي تدريب جيد للحصول على مؤهلات معترف بها، فقد تطور عالم الأعمال.

تنبأ البحث الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق من هذا العام بمستقبل مختلف تمامًا للتعليم عن النموذج الحالي، مع الفصول الدراسية التقليدية وامتحانات نهاية العام. لقد مكّن تطوير الاتصال الرقمي بشكل ملحوظ مؤسسات التعليم العالي والجامعات من أن تكون أكثر مرونة، من خلال تقديم المزيد من الدورات عبر الإنترنت.

أظهرت الدراسات أيضًا أن الدروس التقليدية وحدها يمكن أن تكون طرق تدريس أقل فاعلية مقارنة بالخبرات الرقمية التي تسمح بمزيد من التفاعل والممارسة لحل المشكلات.

نهاية الامتحانات التقليدية؟

بدأت العديد من الجامعات بالفعل في التخلي عن الاختبارات الموحدة، خوفًا من أن "الاختبار النهائي" قد لا يكون كافياً ليعكس المهارات الحقيقية للطالب.

تفضل جامعة نورث وسترن - Northwestern في قطر اتباع نهج عملي أكثر مع التدريب الاحترافي، وهي مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال ومرافق الجودة ، مثل "المنتدى" ، حيث يمكن للموظفين والطلاب من 60 دولة مختلفة الالتقاء للتبادل.

كما تم تجهيز الحرم الجامعي بغرفة حديثة للغاية للصحافة. هنا من الصعب أن تقنع نفسك أنك في جامعة وليس في غرفة صحفية لإحدى وسائل الإعلام الكبرى.

قاعة إعلامية حديثة في جامعة نورث وسترن في قطر يورونيوز

تحدثت يورونيوز إلى عميد جامعة نورث وسترن في قطر، مروان كريدي، حول هذا الاتجاه في التعلم الواقعي. وقال "أعتقد أن هذه الأساليب مهمة جدًا لصناعة الإعلام. نحن جزء من تقليد راسخ جدًا في الولايات المتحدة، وهو تقليد الفنون الليبرالية".

وفقًا للسيد الكريدي، من الضروري أيضًا الحصول على تدريب احترافي يسمح للخريجين الجدد بالاندماج بسهولة أكبر في عالم العمل.

"لدينا برامج دراسية احترافية. لذلك يتعلم طلابنا كل شيء من تاريخ الإمبراطورية البريطانية إلى التعامل مع الكاميرات المتطورة والتحرير وإعداد التقارير. أعتقد أنه من خلال الجمع بين هذين الأمرين يمكنك القيام بشكل جيد بالتعلم الفعال، والتعلم التجريبي هو بالطبع أمر بالغ الأهمية، لأنه لم يعد بإمكانك إرسال شخص ما إلى غرفة الأخبار دون أن يكون لديه أدنى فكرة عن أحدث التقنيات. ولكن التكنولوجيا أصبحت معقدة للغاية، وأصبحت المهارات متعددة لدرجة أنك تتوقع حتى أن المبتدئ يحتاج إلى مهارات بالإضافة إلى تدريبهم النظري. وأعتقد أن هذا هو الحال في كل مكان "، أوضح مروان الكريدي.

تغيير الحياة من خلال التعليم

في حين أن التعلم بالممارسة والتعليم عن بعد هما اتجاهان يشكلان مستقبل الصناعة، تتطلع الشركات أيضًا إلى الاستفادة من هذه الاتجاهات والتقنيات الجديدة.

من بينها، نجد Barco.- باركو التي تقع في كورتراي في غرب بلجيكا. هنا، نحاول استخدام أحدث التقنيات لتطوير التعليم على أوسع نطاق ممكن.

أصبحت الدورات التدريبية والتدريب عبر الإنترنت عنصرًا أساسيًا في المدارس والشركات بعد الوباء. استخدمت مئات المؤسسات حول العالم Barco Studios لتحسين تفاعل دوراتها

يثول جان فان هوت، نائب رئيس باركو وي كونيكت " لديك كمدرِّب، كأستاذ، صلة وثيقة للغاية مع طلابك عن بعد. إنك تراهم جميعا. عندما يكون واحدا منهم سارحًا، تكون قادرا على ملاحظة هذا الأمر والتدخل كردّ عليه، مما يخلق دينامية مختلفة تماما". ، فان هوت ، نائب رئيس باركو وي كونيكت-Barco weConnect.

.تقدم باركو استوديوهات مصممة خصيصًا للسماح للجراحين من جميع أنحاء العالم بمتابعة بعضهم البعض مباشرة في غرفة العمليات. يورونيوز

JA Europe هي أكبر مزود لدخول سوق العمل، والتعليم المالي وبرامج التدريب على ريادة الأعمال في القارة. أخبرنا الرئيس التنفيذي، سالفاتور نيغرو، كيف يمكن أن يساعد كل هذا في تشكيل مستقبل أوروبا.

"بينما نتحدث الآن ، يشارك 370.000 من رواد الأعمال الشباب في برنامجنا لريادة الأعمال. سيكون هؤلاء في نهاية المطاف هم الأحادي القرن الذي تحتاجه أوروبا لإعادة بناء الاقتصاد. إذا كنا نريد حقًا إعادة بناء الاقتصاد ، فيجب علينا النظر إلى القطاعات التقليدية ، لا شك. لكننا نتطلع أيضًا إلى المستقبل. علينا حقًا أن نتخيل كيف سيكون شكل عالم العمل لهؤلاء الشباب. لذلك نحن نعكس العملية. نحن نبحث في الوظائف. نحن " قال سالفاتوري نيجروس ، الذي يأمل في تغيير الحياة من خلال التعليم ، "إعادة تحطيم المهارات. إننا ندرب الشباب ليكونوا رواد أعمال ناجحين أو يحصلون على وظائف ناجحة".

JA Europe هي أكبر مزود لدخول سوق العمل، والتعليم المالي وبرامج التدريب على ريادة الأعمال في القارة. أخبرنا الرئيس التنفيذي، سالفاتور نيغرو، كيف يمكن أن يساعد كل هذا في تشكيل مستقبل أوروبا.

"بينما نتحدث الآن، يشارك 370.000 من رواد الأعمال الشباب في برنامجنا لريادة الأعمال. سيكون هؤلاء في نهاية المطاف هم الأحادي القرن الذي تحتاجه أوروبا لإعادة بناء الاقتصاد. إذا كنا نريد حقًا إعادة بناء الاقتصاد ، فيجب علينا النظر إلى القطاعات التقليدية ، لا شك. لكننا نتطلع أيضًا إلى المستقبل. علينا حقًا أن نتخيل كيف سيكون شكل عالم العمل لهؤلاء الشباب. لذلك نحن نعكس العملية. نحن نبحث في الوظائف. نحن " قال سالفاتوري نيجروس ، الذي يأمل في تغيير الحياة من خلال التعليم ، "إعادة تحطيم المهارات. إننا ندرب الشباب ليكونوا رواد أعمال ناجحين أو يحصلون على وظائف ناجحة".

ثلاث حقائق عمل أخرى في سطور

- ينشر مجلس الإحصاءات الأوروبي بيانات عن نمو الأجور للربع الثالث من العام. وبما أن تكاليف المعيشة ترتفع ارتفاعا حادا في المنطقة، يشعر الخبراء بعدم الارتياح لأن الأجور لا تزيد بالسرعة الكافية لمواكبة التضخم. لكن ثمة شركات، مثل Stellantis و LVMH، تعهدت برفع الأجور وبدفع علاوات مرة واحدة لمساعدة العاملين على التعامل مع شتاء قارص.

- بنك اليابان يعلن قراره بشأن معدلات الفائدة. وعلى الرغم من بلوغ التضخم مستويات قياسية، تردد البنك المركزي في رفع معدلات الفائدة مبررا ذلك بأن اقتصاد البلد الهش ما برح يحتاج إلى دعم نقدي عبر تقديم معدلات فائدة منخفضة للغاية.

- شركة المواد الغذائية General Mills الأمريكية تنشر نتائجها المالية للربع الثاني من العام. والشركات التي تملك علامات تجارية لمواد استهلاكية منزلية، مثل Betty Crocker و Nature Valley، حققت أرباحا كبيرة هذا العام تجاوزت مستوى تكهنات العام بأكمله في الربع السابق منه. غير أن الضبابية التي تكتنف شعور المستهلك والتضخم واضطراب سلاسل الإمدادات يمكن أن ترخي بظلالها على هذا المشهد المتفائل.