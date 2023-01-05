الموافقة على أول لقاح من نوعه في العالم لحماية نحل العسل

وافقت السلطات الصحية الأمريكية على لقاح هو الأول من نوعه في العالم لحماية النحل من الأمراض التي تصيبه بشكل روتيني مما يؤثر على إنتاج العسل.

ومنحت إدارة الزراعة الأمريكية (USDA) ترخيصاً مشروطاً للقاح الذي أنتجته شركة Dalan Animal Health، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية، للمساعدة في حماية نحل العسل من مرض الحضنة الأمريكية.

وقالت أنيت كليزر، الرئيسة التنفيذية للشركة إن اللقاح الجديد يمثل "طفرة في حماية نحل العسل"، مضيفة أنه "سيغير طريقة رعايتنا للحشرات مما يؤثر على إنتاج الغذاء على نطاق عالمي".

ولا يوجد حتى الآن علاج لمرض الحضنة، الذي تسببه بكتيريا اليرقات ويمكن أن يؤدي إلى قتل خلايا النحل، وينتج عن ذلك تدمير وحرق مستعمرات النحل المصابة به.

وظهر المرض لأول مرة في الولايات المتحدة قبل أن ينتشر في جميع دول العالم.

ويتعرض نحل العسل عادة إلى مجموعة من الأمراض المختلفة التي عادةً ما تتطلب تدخلات كبيرة من قبل النحالين للحفاظ على أعدادهم.