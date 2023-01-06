من الرغبي إلى الغولف.. دبي تتحول لقبلة عالمية لاستضافة مختلف المنافسات الرياضية

يتدفق السياح الرياضيون إلى الإمارات العربية المتحدة هذا العام ومن المتوقع أن يعززوا قطاع السياحة والفعاليات المحلية بملايين اليوروهات.

بالإضافة إلى استضافة البلاد لبطولة موانئ دبي العالمية والرغبي وورلد سفنز، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين إلى المنطقة لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر، مع توفير خدمة نقل يومية من مطار آل مكتوم الدولي في دبي.

تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مجلس دبي الرياضي أن قطاع الرياضة أضاف أكثر من ملياري يورو إلى الاقتصاد، وهو ما يمثل 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارة.

تعد بطولة موانئ دبي العالمية للغولف في عقارات جميرا للغولف واحدة من أكبر الأحداث التي تحقق أرباحًا ضخمة.

ويتنافس خمسون من أفضل لاعبي الغولف في العالم للفوز بجوائز قياسية قدرها 9 ملايين يورو.

حضر حوالي 65 ألف متفرج لمشاهدة بطولة الغولف التي تستمر لمدة أربعة أيام من بينهم 18 ألف من الزوار الدوليين.

وقال رئيس قسم التنمية السياحية في موانئ دبي العالمية، سيمون كوري رايت ليورونيوز إن دراسة حديثة ذكرت "أن الاقتصاد الرياضي في دبي تبلغ قيمته أكثر من 2 مليار دولار والغولف يشكل واحدًا من كل 6 دولارات تنفق على الرياضة في دبي. وهذا يمثل حوالي 350 مليون دولار".

وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، أصبح الشرق الأوسط وجهة السياحة الرياضية الأسرع نموًا في العالم، حيث تقدر قيمة السوق بنحو 550 مليار يورو.

وينفق المسافر العادي في دبي حوالي 4500 يورو على الإقامة في الفنادق والمواصلات والتسوق واستكشاف المدينة.

وتستوعب دبي ملايين الزوار من خلال مرافقها الفندقية ذات الخمس نجوم. وشهد فندق جميرا بيتش طفرة في الحجوزات المتقدمة هذا الخريف، مما حقق أقصى استفادة من الأحداث الرياضية العالمية كبطولة كأس العالم لكرة القدم وبطولة الرجل الحديدي ترياتلون.

وقال جيسون هاردينغ، مدير فندق جميرا بيتش إنه عندما تكون الأحداث العالمية في ذروتها، مثل كأس العالم، "نرى ارتفاعًا كبيرًا في الأعمال ومن السهل جدًا التعرف على هؤلاء الضيوف بسبب الملابس التي يرتدونها... عندما أقيمت نهائيات كأس العالم، كان لدينا أيضًا صالات كأس العالم وكان لدينا لاعبون من أوروبا يأتون إلى هنا لقضاء إجازة ".

يُنسب إلى قطاع السياحة الرياضية أيضًا إنشاء حوالي 100 ألف وظيفة تمثل ما يصل إلى 4 ٪ من إجمالي العمالة في دبي.

ومع وجود أكثر من 400 حدث رياضي تنافسي في الإمارات كل عام، 100 منها ذات طابع دوَليّ، فإن هذه التشكيلة المتنوعة تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب السياحة الرياضية العالمية.