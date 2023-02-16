ما هو فيروس ماربورغ الفتاك والشبيه بالإيبولا الذي ينتشر في غينيا الاستوائية؟

قضى تسعة أشخاص بفيروس ماربورغ، الحمى النزفية القاتلة الشبيهة بإيبولا في شرق غينيا الاستوائية، البلد الصغير في إفريقيا الوسطى الذي فرض حجراً صحياً في إحدى المقاطعات لاحتواء الوباء، حسبما أعلن وزير الصحة الإثنين.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، أنها تحقق في حالات مشبوهة بالحمى النزفية، بدأت تظهر عليها أعراض تشمل الحمى والتعب والإسهال والقيء.

وقال الوزير ميتوها أوندو أيكابا في مؤتمر صحافي، إن ثلاثة أشخاص فقط ظهرت عليهم "عوارض طفيفة" للمرض وضعوا في الحجر حالياً في مستشفى في هذه المنطقة الريفية على الحدود مع الغابون والكاميرون.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة "ظهرت عليهم عوارض خفيفة تتحسن بشكل إيجابي".

وأكد الوزير أن غينيا الاستوائية "تعلن اليوم حالة التأهب الصحي لتفشي حمى ماربورغ النزفية في مقاطعة كي نتيم وفي منطقة مونغومو (المجاورة)".

وتم رصد 20 حالة خالطوا مصابين بفيروس ماربورغ في منطقتين بالقرب من حدود الكاميرون والجابون.

إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال الأربعاء، إنه لا توجد حتى الآن حالات مؤكدة في هذين البلدين المجاورين، لكن الوكالة تساعد في "الكشف السريع عن أي حالات مشتبه فيها وعزلها وتقديم الرعاية لها".

وكانت غانا قد شهدت خلال العام الماضي تفشيَ هذا المرض.

ووضعت "خطة عزل" بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية "للتعامل مع الوباء" في هذه المنطقة المغطاة بغابات استوائية كثيفة في شرق البر الرئيسي لهذا البلد الذي يضم أيضا جزيرتين رئيسيتين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها ستسير رحلات جوية لإرسال الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية من نيروبي، عاصمة كينيا.

ما هو فيروس ماربورغ؟

مرض فيروس ماربورغ (MVD) أو ما كان يعرف سابقاً باسم حمى ماربورغ النزفية، هو شكل من أشكال الحمى النزفية الفيروسية ويعتبر شديد الخطورة.

تنتقل عدوى ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد.

تتسبّب حالات عدوى فيروس ماربورغ في حدوث نزف وخلل في وظيفة الأعضاء، وغالباً ما تؤدي إلى الوفاة.