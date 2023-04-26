منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تداول دواء هندي للسعال ارتبط بوفاة 300 طفل

بقلم: يورونيوز

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء من انتشار دواء ملوث لعلاج السعال ارتبط بوفاة 300 طفل العام الماضي.

وعلى الرغم من تحذيراتها السابقة بشأن نفس الدواء الذي تم تصنيعه في الهند وإندونيسيا، قالت منظمة الصحة إنه تم العثور على الدواء متداولاً في كل من جزر مارشال وولايات مقرونيزيا الموحدة في غرب المحيط الهادئ.

ويتعلق التنبيه بدفعة من شراب GUAIFENESIN SYRUP TG الذي وصفته منظمة الصحة بأنه الدواء "المتدني النوعية (الملوث)". والغايفينيسين هو دواء طارد للبلغم يُستخدم لتخفيف احتقان الصدر وأعراض السعال.

وخضعت عينات من شراب الغايفينيسين مأخوذة في جزر مارشال للتحليل في مختبرات مراقبة الجودة التابعة لإدارة السلع العلاجية في أستراليا. وتبين من التحليل أن المنتج يحتوي على كميات غير مقبولة من مادة غليكول ثنائي الإيثيلين ومادة غليكول الإيثيلين الملوثتين.

وقالت المنظمة إن الشركة المصنعة للدواء هي QP PHARMACHEM LTD في إقليم البنجاب الهندي والشركة المسوقة المعلنة له هي شركة TRILLIUM PHARMA وهي أيضاً هندية.

ولم تقدم أي من هاتين الشركتين حتى الآن إلى المنظمة ضمانات بشأن مأمونية هذه المنتجات.

غليكول ثنائي الإيثيلين وغليكول الإيثيلين هما مادتان تسببان التسمم للإنسان عند استهلاكهما ويمكن أن تؤديا إلى الوفاة.

وتحذر المنظمة من المشاكل الصحية التي قد تنجم عن استخدام الدواء الذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة، وخصوصاً لدى الأطفال.

كذلك ويمكن أن تشمل آثار التسمم به آلام البطن والقيء والإسهال وعدم القدرة على التبول والصداع وتقلب المزاج وإصابة الكلى الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة.