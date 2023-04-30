السنغال: اكتشاف إصابة بحمى القرم-الكونغو

بقلم: يورونيوز

فور اكتشاف الحالة فعلت السلطات الصحية في السنغال فريق عمل للطوارئ من أجل الإشراف والتعامل مع الحالة التي اكتشفت بتاريخ 12 نيسان/ أبريل في مستشفى بمدينة جيديويه.

قالت وزارة الصحة السنغالية إنه تم اكتشاف إصابة بحمى القرم-الكونغو النزفية. وأكدت الوزارة أن الحالة موجودة بمستشفى في إحدى المدن قرب العاصمة دكار.

وفور اكتشاف الحالة فعلت السلطات الصحية في السنغال فريق عمل للطوارئ من أجل الإشراف والتعامل مع الحالة التي اكتشفت بتاريخ 12 نيسان/ أبريل في مستشفى بمدينة جيديويه.

بحسب منظمة الصحة العالمية تُعدُّ حمى القرم-الكونغو النزفية المرض الفيروسي الأكثر انتشارًا الذي ينقله القراد بين البشر، وينتقل بين البشر عن طريق الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو سوائل جسمه الأخرى. وتتراوح نسبة الوفيات الناجمة عن المرض بين عشرة إلى أربعين بالمائة.

وتظهر الأعراض على المريض متمثلة بالحمى والشعور بالغثيان والقيء وآلام البطن. كما تظهر بعض الأعراض بشكل مفاجئ كآلام العضلات والدوخة وآلام القبة والظهر والحساسية للضوء.