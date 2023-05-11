EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الصحة

الصحة العالمية: جدري القرود لم يعد حالة طوارئ عالمية

لم يعد جدري القرود حالة طوارئ عالمية
لم يعد جدري القرود حالة طوارئ عالمية   -  Copyright  ARUN SANKAR/AFP or licensors
بقلم:  Euronews

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي على الانترنت "يسعدني الإعلان" عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بإم بوكس، إلغاء أعلى درجات التحذير.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن جدري إم بوكس لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية، بعد عام تقريبا على بدء تفشي هذا المرض الذي كان يعرف سابقا بجدري القردة في أنحاء العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي على الانترنت "يسعدني الإعلان" عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بإم بوكس، إلغاء أعلى درجات التحذير.

مواضيع إضافية

شاهد: صاروخ معزز لفالكون 9 يهبط على قاعدة بحرية في المحيط الهادئ

ارتدت الكفن بدلا من فستان العرس.. شاب فلسطيني يودع خطيبته التي قتلت بغارة إسرائيلية

دراسة تضيء على نشاط غامض من الأحاسيس والرؤى لدى المرضى قبيل وفاتهم