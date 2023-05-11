الصحة العالمية: جدري القرود لم يعد حالة طوارئ عالمية

بقلم: Euronews

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي على الانترنت "يسعدني الإعلان" عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بإم بوكس، إلغاء أعلى درجات التحذير.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن جدري إم بوكس لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية، بعد عام تقريبا على بدء تفشي هذا المرض الذي كان يعرف سابقا بجدري القردة في أنحاء العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي على الانترنت "يسعدني الإعلان" عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بإم بوكس، إلغاء أعلى درجات التحذير.