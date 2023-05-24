شاهد: كيف يوظف القطاع المصرفي استثماراته من أجل تحقيق الإستدامة والتحول الأخضر؟

بقلم: يورونيوز

تحاول العديد من البلدان حول العالم الوصول إلى الهدف الطموح الذي حددته قمة COP26 وهو الوصول إلى قيمة صفر كربون بحلول عام 2050. فكيف يتكيف القطاع المصرفي مع هذا التحدي؟

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ذا إكسجينج" تستكشف يورونيوز كيف تستثمر البنوك الكبرى في جميع أنحاء العالم في الثورة الخضراء.

لكل فرد دور يلعبه في حالة الطوارئ المناخية المستمرة التي تجتاح الكوكب.

وفقًا للأمم المتحدة في أحدث مؤتمر لها حول المناخ، حددت المنظمة بعض التحديات الرئيسية التي نواجهها في معالجة هذه المشكلة، محذرة من أن الوقت بات ملحًا بالنسبة للقطاعات لوضع خططها من أجل تخفيض انبعاثات الكربون.

ندخل عقدًا حاسمًا في المعركة ضد تغير المناخ ويجب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43٪ تقريبًا بحلول عام 2030 للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين.

تشير الأمم المتحدة إلى أن المزيد من الإجراءات يمكن أن تحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فقط إذا تعاملنا مع أهدافنا المناخية بالجدية التي تستحقها.

التحول الأخضر يقوم على الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة مثل طاقة الرياح AFP

يعد قطاع المصارف والبنوك أحد القطاعات التي تتخذ خطوات فعلية من أجل المساهمة في انخفاض انبعثات الكربون. تتطلب "الثورة الخضراء" استثمارات كبيرة لإحداث فرق حقيقي.

تحدث محمود محي الدين بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن دوره في مساعدة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها المناخية.

وقال ليورونيوز "بصفتي من أبطال الأمم المتحدة للمناخ، أقترح أفكارًا جديدة تركز على التمويل والشراكات. نحن نعمل على أساس الممارسة الجيدة للإفصاح والشفافية في كل ما نقوم به".

أصبح التحول الأخضر والاستدامة نهجًا يمس كبرى القطاعات. وفي ضوء التزام الحكومة القطرية باستثمار 75 مليار دولار في اقتصاد أكثر استدامة، تحدثنا إلى محمد عظيم حمد، رئيس إدارة المخاطر في بنك قطر الدولي الإسلامي، حول ما يعنيه ذلك لمنظمته.

ويقول حمد "إذا كنا نتحدث عن الاستدامة في الخدمات المصرفية، فإننا نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي وعمليات التنفيذ للشركات المصرفية وأنشطة الأعمال مع الأخذ في الاعتبار الركائز الأساسية الثلاثة للاستدامة: البيئة والاجتماعية والحوكمة".

محمد حمد رئيس إدارة المخاطر في بنك قطر الدولي الإسلامي Euronews

و يضيف "تتوافق استراتيجيتنا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأيضًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتدابير المستدامة لسوق الأوراق المالية في قطر."

الاستثمار الأخضر

بصرف النظر عن المساعدة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا، ما هي المزايا الأخرى التي يمكن أن يكتسبها القطاع المصرفي من خلال الاستثمار في أعمال مستدامة؟

تقول كارولين لينهاريس، وهي محاضرة عن المناخ في جامعة شيفيلد هالام في الممكلة المتحدة "نحن نعلم أن العملاء والعملاء التجاريين على سبيل المثال، لديهم بعض الأموال - فهم يبحثون عن استثمارات صديقة للبيئة بسبب الاستثمارات القائمة على القيمة. هناك شعور بأن يُنظر إلى القائمين على البنوك بأنهم مسؤولون بيئيًا، لذلك يتعين عليهم تقديم خيارات لهؤلاء المستثمرين".

يعتبر الربح حافزًا كبيرًا للبنوك، وقد تشهد الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة هوامش ربح متزايدة، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمار.