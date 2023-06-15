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شاهد: "حافلة الأسنان" تجوب المناطق النائية في فرنسا في مبادرة لسد النقص في عدد الأطباء

تقف حافلة الأسنان التابعة للصليب الأحمر في سيموري، جنوب غرب فرنسا. 2023/06/12
تقف حافلة الأسنان التابعة للصليب الأحمر في سيموري، جنوب غرب فرنسا. 2023/06/12   -  Copyright  VALENTINE CHAPUIS/AFP
بقلم:  يورونيوز

خلال الشهر الماضي، بدأت الحافلة التي وفرتها منظمة الصليب الأحمر جولتها، على طرقات دائرة "جير" من منطقة أوكسيتان، مقدمة لأهالي تلك المناطق البعيدة خدماتها المجانية لعلاج الأسنان.

في مبادرة تهدف إلى سد النقص الحاصل في عدد أطباء الأسنان في فرنسا، تجوب "حافلة الأسنان" التابعة للصليب الأحمرالمناطق النائية في البلاد، لتقديم العلاج مجانا لكل من يسأل العلاج لأسنانه من السكان.

 الرجل الثمانيني جاك ريتوس الذي استفاد من خدمة علاجية مجانية من لدن طاقم الحافلة، خلال توقفهم في بلدة سيمور في منطقة أوكسيتان، خرج من "العيادة المتنقلة" وهو يبتسم، قائلا: "أعتقد أنه شيء عظيم"، وقد زال الألم الذي كان يعاني منه.

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