مقابل مبلغ قياسي.. بيع هاتف آيفون من الجيل الأول في مزاد علني

بقلم: يورونيوز

سرعان ما صار آيفون أنجح منتجات Apple، وحاز على جائزة اختراع العام في 2007 من مجلة Time الأمريكية.

بيع هاتف آيفون من الجيل الأول أنتجته شركة Apple عام 2007 في مزاد بمبلغ 190372.80 دولار أمريكي، أي ما يعادل 300 ضعف سعر البيع الأصلي.

وقالت قائمة المزاد إنَّ الطراز بسعة ذاكرة 4 غيغا بايت، الذي بيع في الأصل مقابل 599 دولاراً، كان لا يزال في غلاف المصنع وبحالة استثنائية.

ووصفت شركة المزادات LCG Auctions الجهاز بأنه "من المقتنيات التكنولوجية الشهيرة والنادرة للغاية". واجتذب المزاد 28 شخصًا مع البدء بعرض أولي قدره 10000 دولار.

وهذا هو ثالث هاتف أيفون أصلي يتم بيعه بأسعار قياسية في مزاد؛ فقد باعت شركة LCG Auctions هاتف آيفون آخر من الجيل الأول مقابل 63356 دولاراً في شباط/ فبراير الماضي، في حين باعت شركة أخرى، هي Wright Auctions، هاتف آيفون من الإصدار الأول مقابل 40320 دولاراً في آذار/ مارس.

شبهت شركة LCG Auctions الهاتف بـ"الكأس المقدسة" بين جامعي هاتف آيفون بسبب ندرته الشديدة؛ فمن غير المألوف العثور على آيفون من الجيل الأول شاشته غير متضررة أو أزراره غير مكسورة. ويشير موقع المزاد إلى أنَّ صاحب الهاتف كان جزءاً من الفريق الهندسي الأصلي في شركة Apple عند إطلاق آيفون لأول مرة.

وسرعان ما صار آيفون أنجح منتجات Apple، وحاز على جائزة اختراع العام في 2007 من مجلة Time الأمريكية. لكن أوقفت الشركة إنتاج طراز 4GB (سعة ذاكرة 4 غيغا بايت) من الهاتف بعد وقت قصير من إطلاقه بسبب تأخر إجمالي المبيعات وإصدار طراز 8GB.