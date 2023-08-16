كيف تؤثر شركات التكنولوجيا على خياراتنا في التسوق وكيف يمكن حماية بياناتنا ؟

في هذه الحلقة من برنامج The Exchange، أجرينا مقابلات مع مسؤولين في تيك توك وغوغل، لمعرفة كيف تؤثر التكنولوجيا على المستهلكين، وإلى أي حد وصلت تطور هذا القطاع، وكيف يمكن حماية البيانات.

مع تعهد الشركات والحكومات بمليارات الدولارات سنويًا ليكونوا ملوك إمبراطورية التكنولوجيا الجديدة، نستكشف ما تعنيه هذه الحقبة الجديدة من الابتكار للمستهلكين، والطريقة التي نؤدي بها أعمالنا.

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في عالم سريع التغير، لا توجد صناعة تتطور أسرع من التكنولوجيا. يحتل قطاع التكنولوجيا موقع الصدارة في ابتكار الأفكار الجديدة، تؤثر التكنولوجيا في خياراتنا، وأسلوب حياتنا اليومي، كذلك الطرق الجديدة التي تنسق بها الحكومات الشؤون العالمية.

النمو في هذا القطاع مذهل، ولا يظهر أي بوادر للتباطؤ. تعد صناعة التكنولوجيا فئة واسعة، تنمو حاليًا بمعدل 5 إلى 6٪ سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام، مع تطور وانتشار الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.

الثورة التكنولوجية تتطور بشكل يومي، ويتزامن مع هذا التطور كلفة مرتفعة، حيث تم إنفاق 3.45 تريليون دولار على هذا القطاع عام 2022.

هذا التقدم، يجعل الناس تستهلك المنتجات بشكل مختلف، في العام الماضي مثلًا، تم إنفاق 300 مليار دولار على إعلانات الهاتف المحمول.

تؤثر الشركات الآن على طريقة استهلاكنا وتفاعلنا أكثر من أي وقت مضى TikTok هي واحدة من أكبر الأسماء في عالم وسائل التواصل الاجتماعي وعلامة تجارية في طليعة هذه التغييرات.

في هذه الحلقة تحدثنا إلى كريس بودجر، هو المدير العام لشركة TikTok في المملكة المتحدة، وقد أخبرنا عن مدى تأثير التكنولوجيا على الإعلانات وعادات المستهلك.

يقول بودجر: "نعتقد أنه كان هناك تحول كبير في صناعة الترفيه، والتسويق باستخدام خاصية القصص الطويلة التي تضع الإبداع في صميمه. فيTikTok ، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو ملء الشاشة مع الصوت، رأينا ما يقوم به الناشطون على المنصة، الذين يمثلون شريان الحياة لمجتمع منصتنا. هم يقومون بتصوير المنتج واكتشافه وعرضه على الجمهور، وفي النهاية يكون لرأيهم تأثير كبير على الناس في العالم الحقيقي."

كريس بودجر، المدير العام لشركة TikTok في المملكة المتحدة Euronews

يضيف بودجر، " ربما يكون أفضل مثال على ذلك هو ما نسميه التجارة المجتمعية، وهي نقطة التقاء التسوق، حيث تميل عقلية الناس إلى التسوق. شاهدنا هاشتاغ #tiktokmademebuyit الذي تمت مشاهدته 57 مليار مرة، جميع مقاطع الفيديو موجودة على تيك توك."

كيف تستخدم الشركات الكبرى بياناتك؟

ليس الاستهلاك فقط هو الذي يتغير بسبب التقدم التكنولوجي. الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا تمر أيضًا بتعديل كبير وعميق.

لمعرفة المزيد، أرسلنا مراسلنا ريان، إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة لتغطية حدث إطلاق خدمة غوغل السحابية الجديدة، والذي التقى كذلك بكبار المسؤولين في الشركة لسؤالهم عن تفاصيل الحدث.

قال طارق خليل، مدير Google Cloud لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن هنا اليوم في قطر ، ونطلق أول منطقة لنا في الشرق الأوسط. وهذا جزء من خطتنا التوسعية عالميًا".

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ويضيف، "يتزايد الطلب القادم من عملائنا وشركائنا في المنطقة. وعادةً نستثمر في البلدان التي يتزايد فيها الطلب، حتى نكون قريبين من عملائنا لمساعدتهم في حل مشكلاتهم، ليتمكنوا من التواصل مع عملائهم بشكل أفضل."

وبيما يتعلق بمشاريع غوغل في الشرق الأوسط والتوسع في هذه المنطقة، قال خليل إن "البنية التحتية جزء من استثماراتنا في قطر".

"ثانيًا ، موظفينا وقوتنا العاملة وبنظامنا البيئي. نحن نجلب نظامًا بيئيًا ضخمًا للبلد من أجل مساعدة عملائنا على التطور والنمو لتحقيق أهدافهم."

ولكن كيف يساعد هذا في الواقع الشركات فيما يتعلق بالبيانات؟

يوضح خليل "نعلم جميعًا أنه عصر البيانات [...] تنمو البيانات بوتيرة متسارعة جدا. لذلك هذه هي الزاوية التي أعتقد أن كل مؤسسة وكل عمل يجب أن يتعامل معها بطريقة فعالة للغاية. وفي النهاية، يتعين عليهم اتخاذ قرارات أسرع. عليهم التوصل إلى قرارات دقيقة، والاستفادة من قوة التكنولوجيا كعامل تمكين للوصول إلى هذه الأفكار."

طارق خليل، مدير Google Cloud لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Euronews

مضيفا، "لذا فإن الطريقة التي نساعدهم بها هي من خلال توفير منصة البيانات الموحدة الفريدة الخاصة بنا المدعومة أو التي يتم دمجها فعليًا الآن مع إمكانات الذكاء الاصطناعي في تلك المنصة فقط لجعل العملية أكثر كفاءة ، لتكون قادرًا على الوصول إلى رؤى البيانات بطريقة أسرع. "

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إلى أين يتجه قطاع التكنولوجيا؟

حقبة واعدة للمنطقة. كال هذا يقودنا إلى التساؤل عن مستقبل القطاع بشكل عام.

التقينا بماريو أكينو، الرئيس التنفيذي لشركة Future Labs Ventures في سنغافورة، وهي شركة تستثمر في التطورات التكنولوجية.

بماريو أكينو، الرئيس التنفيذي لشركة Future Labs Ventures Euronews

قال ماريو أكينو: "في كل دقيقة.. ساعات.. أو أيام ، تظهر اكتشافات جديدة". "نحن نعيش في عصر غير مسبوق من التكنولوجيا (...) ركزنا في الغالب على معالجة نقاط الضعف في السوق القابلة للتطوير والتي تفيد اقتصادات القوة المحلية، وأيضًا الأشخاص والمجتمعات."