حملة توعوية عبر الملابس الداخلية لاكتشاف السرطان مبكراً في بريطانيا

يهدف خط جديد للملابس الداخلية إلى المساعدة في زيادة الوعي بالسرطان من خلال ملصقات جديدة ورموز "كيو آر كود" التي توفر معلومات حول أعراض سرطان الثدي وسرطان الخصية.

جاءت الحملة نتيجة شراكة جديدة بين الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) ومتاجر "موريسون" البريطانية، في يسعى سعي لتذكير الناس بفحص أنفسهم بحثاً عن علامات السرطان.

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سيتم عرض إرشادات الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا على ملصقات النسيج الخاصة بالمنتجات، وستقوم رموز "QR كود" أيضاً بتوجيه العملاء إلى معلومات حول السرطان على موقع الخدمة الصحية الوطنية الإلكتروني.

وقالت دام كالي بالمر، مديرة مكافحة السرطان في الخدمة الصحية الوطنية "هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالكامل مع علامة تجارية وطنية لوضع الرسائل الصحية على الملابس".

وستتوفر الملابس الداخلية التي أطلقتها "موريسونز" في 240 متجراً في بريطانيا، وستباع أولاً ملابس داخلية للرجال ثم حمالات صدر للنساء في وقت لاحق.

وتعليقاً على الحملة قال وزير الصحة البريطاني نيل أوبريان "نعرف أن العامل الأكبر في بقاء الناس على قيد الحياة هو تشخيص المرض باكراً وهذه الحملات المبتكرة هي بالضبط ما يحتاج إليه الناس ليفحصوا أنفسهم".

عوارض سرطة الثدي والخصية

تشمل أعراض سرطان الثدي وجود كتل وكذلك تغير في شكل أو ملمس الثديين. بالنسبة لسرطان الخصية، تشمل الأعراض تورماً غير مؤلم، وتورمات وتغيرات في شكل أو نسيج الخصيتين وفقاً لجهاز الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا.

وسرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً في المملكة المتحدة، حيث يتم تشخيص إصابة حوالى 55.000 امرأة و 400 رجل كل عام، وفقاً لجمعية سرطان الثدي الخيرية (Breast Cancer Now).

تظهر الأرقام الوطنية أن 91 في المائة من النساء في المملكة المتحدة يبقين على قيد الحياة لمدة خمس سنوات على الأقل إذا تم تشخيصهن في مرحلة مبكرة من سرطان الثدي.

ويتم اكتشاف حوالى 2.400 حالة سرطان خصية جديدة في المملكة المتحدة سنوياً (أرقام 2016-2018)، وفقاً لمؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة.