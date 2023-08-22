دراسة: النفقات الطبية وفواتير العلاج تثقل كاهل الأمريكيين من الطبقة الوسطى

كشفت دراسة نُشرت حديثًا أن ربع الأمريكيين من ذوي الدخل المتوسط يعانون من الديون التي تتراكم بسبب مصاريف العلاج والرعاية الصحية. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر إنفاقًا في العالم على النظام الصحي.

نشر موقع أكسيوس الأمريكي تقريرًا عن ديون العلاج الطبي لدى المواطن الأمريكي، مظهرًا أن الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر عرضة لأن ترزح تحت ثقل فواتير الأطباء والمستشفيات. التقرير الذي نشره أكسيوس يستند إلى دراسة أجراها معهد "الطريق الثالث" (Third Way).

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ويفيد التقرير أن 17 مليون أمريكي، أي ربع من مَن هم من ذوي الدخل المتوسط، عليهم فواتير طبية لم يدفعوها. ذوو الدخل المتوسط هم من يكسبون سنويًا بين 50 ألف و100 ألف دولار أمريكي. وهم، كما جاء في الدراسة يميلون بشكل أكبر إلى طلب العلاج بالمقارنة مع من هم أقل دخلا، لكن الطبقة الوسطى لا تتلقى العلاج المجاني أو العلاج منخفض التكليف عبر برنامج Medicaid الحكومي، ولا تحصل على المساعدات الخيرية التي تعاونها في تسديد ثمن العلاج.

مشكلة اقتصادية

وتعدّ مشكلة الديون الطبية موضوعًا اجتماعيًا شائكًا ومشكلة اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تظهر إحصائيات معهد "كي إف إف" (KFF) المستقل أن حوالي 100 مليون أمريكي لديهم ديون طبية بشكل أو بآخر، ويقول المعهد إن ذلك يؤثر سلبا على صحة الأمريكيين.

ويتابع التقرير المذكور أعلاه أن الطبقة الوسطى أقل عرضة للمديونية في هذا السياق بشكل طفيف، إذا قورنت بأصحاب الدخل المتدني، لكن ذلك يرجع فقط لأن الناس من فئة الدخل المتدني يؤجلون الحصول على العلاج أو لا يتلقونه أصلا خشية من أنهم لا يستطيعون تحمل المصاريف.

ممرضة أمريكية تقف أمام مستشفى بمدينة سكوتسدايل بولاية أريزونا Matt York/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

فروق بين الفئات العرقية

أما نسبة من لديهم ديون طبية من أصحاب الدخل الأعلى فتبلغ 13%، أي النصف تقريبَا بالمقارنة مع ذوي الدخل المتوسط، وذلك يعود إلى أن لدى ذوي الدخل الأعلى في أغلب الأحيان تأمين صحي يغطي حالات وتكاليف أكثر بالمقارنة مع الفئات الأقل دخلا.

اللافت للنظر هي الفوارق التي تظهر بين الفئات العرقية المختلفة للشعب الأمريكي في هذا السياق:

مثلا: حوالي 37.5% من الأمريكيين السود ذوي الدخل المتوسط تثقل كاهلهم ديون العلاج، وذلك أعلى بنسبة 8.5 نقاط مئوية من السود ذوي الدخل المتدني، وأعلى بـ 16 نقطة مئوية من السود ذوي الدخل الأعلى.

في المقابل، لدى الأمريكيين البيض، تقدر نسبة من لديهم ديون طبية من الطبقة الوسطى بـ20.4%، أي أقل بنقطة مئوية واحدة من ذوي الدخل المتدني البيض، وأعلى بتسع نقاط مئوية من الأمريكيين البيض ذوي الدخل المرتفع.