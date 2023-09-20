EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ارتفاع حصيلة ضحايا مرض غامض في ساحل العاج إلى تسعة أطفال

صورة أرشيفية لأطفال في ساحل العاج
صورة أرشيفية لأطفال في ساحل العاج Copyright SIA KAMBOU/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

توفي تسعة أطفال في قرية بوسط ساحل العاج من جرّاء مرض غامض استدعى إدخال حوالي 60 طفلاً آخر إلى المستشفى، بحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية الثلاثاء.

وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، لوكالة فرانس برس إنّ "طفلين آخرين توفيا".

اعلان

وأكّد هذه المعلومة مصدر في المستشفى الجامعي في مدينة بواكيه الواقعة على بُعد حوالي 30 كلم من القرية.

وأضاف المصدر أنّه من أصل 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ "خمسين منهم عادوا إلى القرية".

وتابع المصدر "في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل "ليست معروفة بعد".

وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين أدخلوا المستشفى وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا نفس الطعام، وهو عصيدة ذرة.

ويعتقد العديد من سكّان القرية أنّ هذه العصيدة كانت ملوّثة ببكتيريا ما.

وفي شباط/فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"لنفتح صفحة جديدة".. رئيس الوزراء الياباني يبدي استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

شاهد: الأمير ويليام يزور مشروع ترميم الشعاب المرجانية في نيويورك لحضور القمة البيئية

موسكو تقول إنها أسقطت أربع طائرات مسيّرة أوكرانية في غرب روسيا

أفريقيا الصحة مرض ساحل العاج