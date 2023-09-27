الفنون القتالية المختلطة تحدث ضجة كبيرة في مجال الأعمال التجارية العالمية

بقلم: يورونيوز

تشهد أعمال الرياضات القتالية ارتفاعًا كبيرًا مع ما يقدر بنحو ثلاثمائة مليون معجب حول العالم. في الحلقة التالية من The Exchange، يتحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ONE Championship عن كيف تساعد التكنولوجيا الرقمية في تنمية إمبراطوريته الرياضية التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

اعلان

سرعان ما أحدثت الرياضات القتالية ضجة كبيرة على مستوى العالم، خصوصاً مع مساهمات التكنولوجيا في تجديد الطرق التي يتمكن بها المشجعون في جميع أنحاء العالم من التفاعل مع الأحداث والاستمتاع بها.

يعتبر الآن ما يقدر بنحو 300 مليون شخص أنفسهم من عشاق الفنون القتالية المختلطة MMA، وتبلغ شعبيتها أعلى مستوياتها في دول مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وسنغافورة والصين.

الرياضات القتالية تزدهر عالميًا - بفضل بطولة ONE EURONEWS

وتحاول أعداد متزايدة من الأشخاص تجربة هذه الرياضة بأنفسهم. في العام الماضي، في الولايات المتحدة وحدها، نمت سوق استوديوهات ونوادي الفنون القتالية لتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار.

تتربع حاليًا شركتان إعلاميتان ضخمتان للفنون القتالية على قمة الصناعة وتوفران طرقًا مبتكرة للجماهير للاستمتاع بالحدث.

تبلغ قيمة بطولة UFC وبطولة ONE الآن أكثر من مليار دولار وفقًا لأرقام القيمة السوقية الأخيرة.

تبلغ القيمة السوقية لـUFC التابعة لـ Dana White، والتي تتخذ من لاس فيغاس،10 مليارات دولار. أمّا قيمة بطولة ONE التابعة لـChatri Sityodtong تبلغ 1.4 مليار دولار.

لكنّ هذا الانفجار في الشعبية يمتد إلى علامات تجارية أخرى أيضًا، مثل Bellator وProfessional Fighters League.

ويدور الصراع الكبير بين العلامات التجارية الآن حول كيفية مشاهدة المعجبين للمحتوى. أصبحت خدمات البث ومنصات التواصل الاجتماعي هي ساحة المعركة لتحديد مستقبل الصناعة.

وفقًا لـChatri Sityodtong، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبطولة ONE، فإنّ الرياضات القتالية تتفوق على رياضات الكرة وسباقات الفورمولا 1 (F1)، عندما يتعلق الأمر باستهلاك المحتوى على الهاتف المحمول.

ويقول إنّ جولات هذه الرياضات "طويلة" للغاية بالنسبة للشاشة ذات الحجم الصغير. وفي حالة رياضات الكرة، قد يكون من الصعب أحيانًا رؤية الكرة.

شاتري سيتيودتونغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبطولة ONE EURONEWS

"إذا ألقيت نظرة على هاتفك، حيث يعيش جيل الألفية وجيل TikTok وInstagram وFacebook وما إلى ذلك.. يمكنك رؤية ركبة طائرة، تستطيع أن ترى ركلة رأس، K.O. محتوى صغير الحجم، مباشر، هذا هو ما تعنيه الرياضات القتالية".

هناك ثلاث جولات من الحركة ثم تأتي المعركة التالية، يقول Sityodtong.

يتيح هذا النهج "الصغير الحجم" لمشاهدة الرياضات القتالية على هاتفك أيضًا للجماهير اختيار المقاتلين الذين يرغبون في مشاهدتهم واختيارهم، كما أنه سريع وسهل الفهم.

ويتابع"هناك خمسة آلاف منشأة رياضية في العالم، ولكنني أتحدث عن بطولة One والتي تعد من بين أكبر عشر عقارات رياضية.وهذا يعود إلى النجاح الكبير الذي حققته، ويمكنك بالفعل إشعال قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم."

ويضيف "منذ عدة أشهر، كنا رقم واحد على تويتر في الولايات المتحدة، ورقم واحد على تويتر على مستوى العالم. وفي نفس الوقت من عطلة نهاية الأسبوع تلك، كنا رقم واحد على أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في الصين في نفس الوقت. هذه هي قوة التكنولوجيا الرقمية وتلك هي قوة الرياضة”.

يعتقد Sityodtong أن ONE أصبحت واحدة من أكبر شركات الرياضات القتالية في العالم، بسبب قيمها وبسبب مقاتلي الفنون القتالية الذين يقول "إنهم أبطال حقيقيون لديهم القدرة على إلهام عشاق الرياضات القتالية".

ويقول "إنهم يظهرون قيم النزاهة والتواضع والشرف والإحترام والشجاعة والانضباط والرحمة التي هي القيم الأساسية للفنون القتالية. وأعتقد أن روح One، باعتبارها موطنًا للفنون القتالية، قد لقيت صدى في جميع أنحاء العالم".

إنّ النمو الهائل مدفوع بالعلامات التجارية العالمية، وأحدث تقنيات البث. ولكن مع تزايد عدد الأشخاص الذين يمارسون رياضات مثل الجوجيتسو والملاكمة والمواي تاي، كيف تستفيد الشركات الصغيرة من شعبية الرياضات القتالية؟

اعلان

يقوم خبراء الفنون القتالية في قطر ببناء أعمالهم التجارية حول شغف مشترك، وتعد صالة الفنون القتالية المختلطة في الدوحة واحدة من أكبر مراكز هذه الرياضة في المنطقة.

في العقد الماضي، نمت هذه الرياضة بشكل كبير مع وجود قواعد جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم. ولكن كيف تعمل مثل هذه الشركات؟

صامويل كارنيرو، مدرب في صالة الفنون القتالية المختلطة في الدوحة Euronews

يقول صامويل كارنيرو، مدرب في صالة الفنون القتالية المختلطة في الدوحة "يومًا بعد يوم، عادةً ما يكون المكان مزدحمًا جدًا. نحن ندير الكثير من الفصول هنا، جيو جيتسو، ومواي تاي، وفنون القتال المختلطة، وأيضًا للأطفال هناك صفوف مواي تاي وجيو جيتسو".

ويكمل "في صالة الألعاب الرياضية هذه، كنا نجري بعض مسابقات الهواة مع كل وسائل الحماية والأشياء".

ويضيف "كان لدي إثنين من طلابي يتقاتلون هنا أيضًا. وأنت تعلم أنه عندما يكون لديك شبان في الثامنة عشرة من العمر يأتون ويقاتلون، فإن جميع أصدقائهم من المدرسة، وأحيانًا حتى معلموهم يأتون للمشاهدة. وهم يحبون رؤية أصدقائهم يفوزون ويحبون رؤية أصدقائهم يتقاتلون".

اعلان

ويعتبر صامويل أنّ "هذا يجلب المزيد والمزيد من الناس. أعتقد أنه لا يمكننا تنمية سوى فنون القتال المختلطة، خاصة في الشرق الأوسط لأنها رياضة جديدة تمامًا كما كانت في البرازيل وكما كانت في الولايات المتحدة في البداية".

طلاب الفنون القتالية في صالة MMA الرياضية بالدوحة Euronews

ولكن ما هو مستقبل رياضة الفنون القتالية المختلطة؟ هل يمكن أن تستمر في النمو وتصبح واحدة من الرياضات الرائدة في العالم؟

أوضح رون ويستفول من مجموعة Futurum Group أن البث المباشر قد يكون عاملاً أساسيًا في زيادة شعبية مثل هذه الألعاب الرياضية في جميع أنحاء العالم.

"في الواقع، ما نتوقعه هو ارتفاع كبير في تأثيرات التجميع في الولايات المتحدة. بالفعل نصف المشتركين الجدد في البث هم جزء من الحزم. وبالتأكيد، من الأمثلة البارزة على ذلك حزمة Disney ESPN. ولذا أعتقد أنه سوف ينذر بالمزيد من هذا. أعتقد أننا سنرى المزيد من الحزم التي تتضمن رياضات معينة لن تكون مجرد رياضات أمريكية، على سبيل المثال، بل رياضات عالمية"، كما أوضح ويستفول.