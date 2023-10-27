لقاح جديد لمكافحة الإدمان على الكوكايين في البرازيل

بقلم: يورونيوز

فاز هذا المشروع الأسبوع الماضي بجائزة قدرها 500 ألف يورو، من شركة الأدوية يوروفارما بهدف تمويل الحلول المبتكرة في قطاع الصحة.

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أعلن علماء في البرازيل عن تطوير لقاح جديد مبتكر لإدمان المخدرات، حيث يطلق الدواء المسمى "كاليكسكوكا" استجابة مناعية تمنع الكوكايين والكراك من الوصول إلى الدماغ، وهو ما يأمل الباحثون أن يساعد المستخدمين على كسر الإدمان.

وفاز هذا المشروع الأسبوع الماضي بجائزة قدرها 500 ألف يورو، من شركة الأدوية يوروفارما بهدف تمويل الحلول المبتكرة في قطاع الصحة. التوقعات حول "كاليككوكا" مرتفعة في البرازيل، الدولة الثانية التي يتم فيها استهلاك أكبر كمية من الكوكايين في العالم بعد الولايات المتحدة.

وعلى عكس اللقاحات الوقائية التي تهدف إلى منع وصول الأمراض إلى الجسم، تستخدم اللقاحات العلاجية لعلاج المشاكل الصحية القائمة.

حجب المتعة عن المدمنين

ويوضح الطبيب النفسي فريدريكو غارسيا، منسق هذا المشروع الذي تقوده جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية (UFMG)، أن كاليكسكوكا "يساعد الأشخاص المدمنين على إنتاج أجسام مضادة تمنع الدواء من التأثير على الدماغ".

وبشكل ملموس، يهدف هذا اللقاح إلى حجب الإحساس بالمتعة الذي يثيره الكوكايين عندما يعمل على منطقة من الدماغ تعرف باسم "دائرة المكافأة". ويوضح الباحث أنه من خلال قطع هذه الدورة التي تؤدي إلى الاستهلاك القهري، وبالتالي إلى الإدمان، فإن ذلك "يزيد من فرص: إطالة أمد الامتناع لدى الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وفي الاختبارات على الحيوانات، لاحظ العلماء إنتاجًا كبيرًا لهذه الأجسام المضادة للإدمان، مع آثار جانبية قليلة.

وكان للقاح أيضًا آثار إيجابية على أجنة الفئران. ويمكن أن يساهم ذلك في علاج النساء الحوامل اللاتي يعانين من مشاكل الإدمان على الكوكايين أو مشتقاته مثل "الكراك".

وتم تنفيذ مشاريع بحثية مماثلة أخرى في الولايات المتحدة ولكنها لم تنجح بسبب، من بين أمور أخرى، عدم كفاية النتائج خلال الاختبارات السريرية على البشر، والتي من المقرر أن تبدأ قريبا في البرازيل.