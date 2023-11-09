شاهد: مظاهرة في الأردن تضامنا مع موظفي الصحة ومرضى السرطان في غزة

بقلم: يورونيوز

قال مدير مركز الملك حسين لعلاج مرضى السرطان في عمان عاصم منصور إن السلطات الاردنية وافقت على استقبال 41 طفلا من غزة للعلاج في الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة.

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نظم مئات الموظفين والمرضى من مركز الملك حسين لعلاج مرضى السرطان في العاصمة الأردنية عمان وقفة احتجاجية، تضامنا مع نظرائهم في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي يومي منذ ما يزيد عن الشهر.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين ولافتات، تعبيرا عن دعمهم للقطاع الصحي ومرضى السرطان، الذين يفتقدون للعلاج بسبب الغارات الإسرائيلية اليومية على القطاع، والتي طالت المستشفيات.

أما العضو في لجنة المساعدات النرويجية مادس جيلبرت فقال، إنه من غير المقبول أن يُحرم مرضى السرطان من الحقوق الأساسية في الحصول على علاج، بعد أن تم قصف المستشفى التركي ومستشفى الرنتيسي.