EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: مظاهرة في الأردن تضامنا مع موظفي الصحة ومرضى السرطان في غزة

مظاهرة في الأردن تضامنا مع موظفي الصحة ومرضى السرطان في غزة. 2023/11/09
مظاهرة في الأردن تضامنا مع موظفي الصحة ومرضى السرطان في غزة. 2023/11/09 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قال مدير مركز الملك حسين لعلاج مرضى السرطان في عمان عاصم منصور إن السلطات الاردنية وافقت على استقبال 41 طفلا من غزة للعلاج في الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة.

اعلان

نظم مئات الموظفين والمرضى من مركز الملك حسين لعلاج مرضى السرطان في العاصمة الأردنية عمان وقفة احتجاجية، تضامنا مع نظرائهم في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي يومي منذ ما يزيد عن الشهر.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين ولافتات، تعبيرا عن دعمهم للقطاع الصحي ومرضى السرطان، الذين يفتقدون للعلاج بسبب الغارات الإسرائيلية اليومية على القطاع، والتي طالت المستشفيات.

أما العضو في لجنة المساعدات النرويجية مادس جيلبرت فقال، إنه من غير المقبول أن يُحرم مرضى السرطان من الحقوق الأساسية في الحصول على علاج، بعد أن تم قصف المستشفى التركي ومستشفى الرنتيسي.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

السلاح الأمريكي يُشحن سرّا إلى إسرائيل وينقل إلى أوكرانيا في العلن

50 ألف سيدة حامل في غزة حيث الدمار والحرمان من أبسط الخدمات ودعوات دولية لتوفير الرعاية اللازمة لهن

شهر أكتوبر الماضي "الأعلى حرارة" في التاريخ على مستوى العالم

مستشفيات السرطان - بحث علمي طوفان الأقصى غزة مظاهرات الأردن