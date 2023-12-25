المصابون بألزهايمر في طوكيو يتلقون دواء جديدًا يزيل البروتينات الغريبة من الدماغ

بقلم: يورونيوز

بدأ مستشفى في العاصمة اليابانية طوكيو لأول مرة بإعطاء دواء جديد، لمعالجة المصابين بمرض ألزهايمر. وطورت شركة الأدوية اليابانية "إيسايي" (Eisai) الدواء "ليكانيماب" (Lecanemab)، بالشراكة مع نظيرتها الأمريكية "بيوجين" (Biogen).

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صمم الدواء كي يساعد في تباطؤ تفاقم المرض، من خلال تقليص تراكم "بروتين أميلويد بيتا" (amyloid beta protein) في الدماغ. وفي العشرين من الشهر الحالي، أصبح الدواء متاحاً للتغطية ضمن نظام التأمين الصحي.

ويوم الإثنين، حقن معهد طوكيو لطب الشيخوخة عن طريق التنقيع دواء "ليكانيماب"، إلى مصابة في الخمسين من عمرها، واستغرقت العملية أكثر من ساعة بقليل.

هذا الدواء مخصص للأشخاص الذين يعانون ضعفاً إدراكياً بسيطاً، والذين لم يبلغوا مستوى الخرف الكامل، أو أولئك الذين هم في بداية ظهور الخرف.

ولأنه ينبغي مراقبة المصابين بانتظام تحسباً لظهور أعراض ثانوية، فإنه لا يسمح سوى للمعاهد الطبية بإجراء اختبارات خاصة لإعطاء ذلك الدواء.

ويقول المستشفى الياباني إن الدواء "ليكانيماب" سيعطى للمريض مرة واحدة كل أسبوعين، على مدى فترة علاجية تستغرق حوالي سنة ونصف.

من جانبها قالت المرأة التي تلقت الدواء إنها تشعر بارتياح لأن الدواء أضحى متوفراً، وأضافت قولها إنها تامل أن تستقر حالتها، كي تحافظ على نمط حياتها المعتاد.

أما نائب المستشفى د. إيواتا آتسوشي فقال، إن الدواء المستعمل في اليابان إلى حد الآن صمم بهدف الحد من الأعراض، ولكن الدواء الجديد فتح آفاقا واعدة، لمكافحة مرض ألزهايمر.