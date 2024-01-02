ثورة في علاج مرض السكري؟ فريق علمي يطور "الإنسولين الذكي"

بقلم: يورونيوز

تمكن فريق من العلماء الصينيين والأميركيين من تطوير نوع من" الإنسولين الذكي"، نجحت حقنة واحدة منه في تنظيم مستويات السكر في الدم لمدة تصل إلى أسبوع.

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ابتكر باحثون في جامعة تشجيانغ جرعة إنسولين ذكية تُفرز ببطء. استجابةً لنسبة السكر في الدم، يمكن لجرعة واحدة فقط تحت الجلد، أن تشكل مستودعاً صغيراً يعمل لأكثر من أسبوع، مما يقلل من خطر انخفاض نسبة السكر في الدم.

وفقاً للدراسة التي نُشرت في الدورية العلمية "Nature Biomedical Engineering"، ابتكر الفريق البحثي من جامعة تشيجيانغ الصينية ونورث كارولينا الأمريكية جرعة أنسولين تتفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الإنسان، مما يسمح بالحفاظ على الأنسولين في الدم عند المستوى المطلوب خلال فترة طويلة.

والإنسولين هرمون ينتجه الجسم بشكل طبيعي في البنكرياس، ويساعد الجسم على تنظيم الغلوكوز، الذي يتم استهلاكه من خلال الطعام ويزود الجسم بالطاقة.

وأوضح الفريق العلمي أن جرعة الإنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم، بحيث يتم الاحتفاظ بالإنسولين داخل كسبولة طبيعية من البوليمارات، وتُفرز طبيعياً حسب كمية السكر في الدم.

ووجد الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية، يتم إفراز الأنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، بعد الانتهاء من تناول الوجبة مثلاً.

وذكر وانغ جين تشيانغ، الأستاذ المساعد في جامعة تشجيانغ، أن المواد المطورة وشكل الجرعات لها ميزة فريدة، فهي يمكن أن تمنع تكوين كبسولات ليفية. ويهدف الفريق إلى تقييم مدى توافق هذه التركيبة على المدى الطويل قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مُبشرة لعلاج النوع الأول من مرض السكري، وذكروا أنهم سوف يواصلون اختبار جرعة الإنسولين الذكية هذه على حيوانات المختبرات، وسوف يقومون بتجربتها على البشر إذا استمرت النتائج الإيجابية.