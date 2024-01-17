لأول مرة.. الصحة العالمية تعلن انخفاض عدد المدخنين حول العالم

بقلم: يورونيوز

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء عن انخفاض في عدد المدخنين البالغين حول العالم لأول مرة في تاريخها وذلك خلال إطلاق آخر تقرير لها عن اتجاهات استهلاك التبغ.

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وأكد روديغر كريش، مدير تعزيز الصحة بالمنظمة الأممية في مؤتمر صحافي في جنيف، إن عدد المدخنين البالغين وصل إلى 1.25 مليار شخص حول العالم.

وقال: "هذا هو الرقم الأخير الذي حصلنا عليه من تقرير الاتجاهات العالمية الذي سنصدره اليوم.. ولكن هذا يعني أيضاً أن العدد انخفض بمقدار 19 مليون مدخن مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين. وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التراجع".

ويعني هذا أن معدل استهلاك التبغ عالمياً قد انخفض من شخص واحد بين كل ثلاثة بالغين في عام 2000 إلى واحد بين كل خمسة بالغين في 2022.

وحافظت إفريقيا على الصدارة من حيث انخفاض معدلات استهلاك التبغ، حيث تدنت النسبة من 18% في 2000 إلى 10% فقط عام 2022.

وطبقاً لتقرير المنظمة الأممية، تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى أسرع معدلات الانخفاض في استهلاك التبغ، بينما يشهد إقليم جنوب شرق آسيا أعلى معدل انتشار للمدخنين.

وقال كيرش إن أوروبا تمثل مشكلة حيث ترتفع أعداد المدخنين فيها وخصوصا بين الإناث بمعدلات عالية جداً.

كذلك حذر كيرش من تدخين السجائر الإلكترونية التي أكد أنها تؤثر بشكل كبير على الأطفال وتسهل من استهلاكهم للتبغ.

وطبقاً للتقرير، هناك ما لا يقل عن 37 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يستهلكون حالياً بعض أشكال من التبغ، وقد وجدت العديد من البلدان مستويات مثيرة للقلق من استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين أيضا.