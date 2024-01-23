بشرى لمرضى السكتة الدماغية.. دواء فرنسي واعد يُخفض نسبة الوفيات بأكثر من 50 في المائة

بقلم: يورونيوز

نجح العلاج المبتكر ضد السكتة الدماغية الذي طورته شركة فرنسية في خفض معدل وفيات المرضى بأكثر من 50 في المائة، وفقا لتجربة سريرية تمّ الكشفت عنها هذا الثلاثاء الـ 23 يناير-كانون الثاني.

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أفادت وسيلة إعلام فرنسية هي إذاعة فرانس إنتر بأن دواء جديدا طورته شركة فرنسية، يُخفض الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية بأكثر من 50 في المائة. الدواء الذي يحمل اسم "غلونزوسيماب"، أظهرت فعاليته نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية. فهو يعمل على تخفيف تخثر الدم دون زيادة خطر النزيف.

وقد نجح العلاج المبتكر ضد السكتة الدماغية في خفض معدل وفيات المرضى بأكثر من النصف، وفقا لتجربة تمّ الكشف عنها الثلاثاء الـ 23 يناير-كانون الثاني. ونشر فريق من الباحثين الفرنسيين النتائج الواعدة للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية لعلاج السكتة الدماغية في مجلة "لانست نورولوجي" المرموقة.

"أكتيكور بيوتيك" الشركة المُطورة

الدواء المقرر تناوله في حالة الإصابة بسكتة دماغية، "غلونزوسيماب"، وتمّ تطويره من قبل شركة "أكتيكور بيوتيك" الفرنسية. وقد تمّ إجراء دراسة "أكتيكور بيوتيك" في ست دول أوروبية على أكثر من 160 مريضًا بالسكتة الدماغية. تلقى المرضى دواء "غلونزوسيماب"، الذي يخفف الدم، بالإضافة إلى علاج تحلل الخثرات، وهو علاج يستخدم بالفعل لعلاج السكتة الدماغية. يقول البروفيسور ميكائيل مازيغي، رئيس قسم الأمراض العصبية في مستشفى لاريبوازيير بباريس: "إنه دواء سيمنع تكوّن الجلطات. لكنه لن يزيد من خطر النزيف".

السبب الثاني للوفاة في فرنسا

عند حدوث السكتة الدماغية، ينزف الدماغ بغزارة، مع انخفاض النزيف داخل الجمجمة، ينخفض خطر الوفاة ميكانيكيا. وهذا ما تظهره الدراسة.

وقد أشار الباحثون إلى أن "المرضى الذين لا يتلقون الدواء لديهم معدل وفيات بنسبة 19 في المائة"، حسب البروفيسور ميكائيل مازيغي، بينما انخفض معدل الوفيات بنسبة 8 في المائة لدى المرضى الذين تلقوا الدواء أي انخفاض معدل الوفيات بأكثر من 50 في المائة.

السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي للإعاقة، والسبب الثاني للوفاة في فرنسا، وتؤثر على ما يقرب من 130 ألف شخص سنويا.