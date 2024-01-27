فيديو: لأنه مربح أكثر.. النحالون في كينيا يلجأون إلى جمع سم النحل بدلًا من عسله

بقلم: يورونيوز

يقوم النحالون في كينيا بجمع سم النحل، في عملية لا يموت من خلالها النحل، ويستخدم لأغراض طبية.

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ولأنه مربح أكثر من جني العسل، تتزايد شعبية جمع سم النحل في كينيا حيث يستخدم لأغراض طبية، وكعلاج بديل من قبل البعض.

تعرف العملية باسم أبيتوكسين، والشيء الإيجابي فيها هي أنها غير مميتة.

وفي هذه النقطة يوضح حمزة شبي، وهو أحد جامعي سم النحل، ويقول: "الميزة في جمع سم النحل هي أن النحل لا يموت على عكس الوضع الطبيعي عندما تلسعك نحلة، تموت النحلة. مع جامع سم النحل، بمجرد أن تلسع النحلة آلة اللسع، يتم أخذ السم دون أن تموت النحلة".

يعرض شبير المعدات التي تجمع السم، ويشير إلى الأسلاك التي تحفز النحل على إفراز سمه.

"بمجرد تشغيل الجهاز، تنتج الأسلاك تيارًا يهيج النحل. يأتي النحل ويلسع السلك ويعيش السم على الزجاج الموجود أسفله. تقوم بإزالة الزجاج، وتتخلص من السم، وبذلك تكون قد حصدت سمك. بالفعل"، كما يقول.

من أجل استخراج غرام واحد من السم، قد يستوجب الأمر ثلاث مستعمرات، لأن كل نحلة تحتو على بضعة ملليغرامات فقط من السم.

يصل عدد النحل في بعض المستعمرات إلى 60.000 نحلة عاملة و20.000 نحلة ذكر.

يقول حزقيال مومو، مربي النحل: "يمكن لخلية نحل واحدة أن تعطيك كمية لا بأس بها من سم النحل، لكن غرامًا واحدًا يمكن أن يستغرق حوالي 30 إلى 45 دقيقة (لاستخراجه)، اعتمادًا على قوة عدوانية المستعمرة وأيضًا الوقت من اليوم. تجد أن النحل أكثر ذكاءً. ينشط النحل في منتصف النهار تقريبًا مقارنة بساعات الصباح والمساء"

وفي السوق المحلية، يصل سعر جرام سم النحل إلى 30 دولارًا، بينما في السوق العالمية يرتفع السعر إلى 100 دولار.

ويؤكد هذا الطلب المرتفع على قدرة مربي النحل المحليين على الاستفادة من السوق المربحة.

"يضمن لك سم النحل دخلاً يومياً لأنه يمكنك حصاده كل يوم مقارنة بمنتجات النحل الأخرى، مثل العسل التقليدي الذي يتعين عليك الانتظار لمدة أربعة أشهر حتى يتم حصاده."

الطب البديل

يلجأ الكثير من الناس إلى الطب البديل الذي يستخدم لسعات النحل. أصبح العلاج بالنحل تدريجيًا نهجًا تكميليًا للطب التقليدي، حيث يقول المرضى إن النتائج إيجابية.

عانت وانجيرو مايمبا من سكتة دماغية في سن الرابعة عشرة، ووجدت أن تلقي السم أثناء هذه العلاجات ساعد في تخفيف بعض آلامها.

وتقول: "لسعات النحل مؤلمة ولكن بالمقارنة مع الألم الذي يشعر به شخص ما عادة عندما تذهب إلى هناك، لا أستطيع مقارنتها، لأنني شفيت".

وقد لاحظ آخرون أيضًا تحسنًا في حالتهم بعد عدة جلسات.

معالج يقوم يضع نحلة على مرفق أحد المرضى AP Photo

يقول جامليك نديجي: "المشكلة التي أتت بي إلى هنا هي الألم في كتفي الذي وصل إلى المرفق. هذه هي جلستي الثالثة وأود أن أقول إن التقدم إيجابي، والألم ينحسر وأشعر بالتحسن".

ويوضح المعالج بالنحل ستيفن كيماني، الذي تدرب في رومانيا، أن سم النحل يحفز إنتاج الأجسام المضادة المفيدة في الجسم.

يستخدم كيماني نحلًا كبيرًا في السن تم اختياره بشكل مستدام، ويقترب عمره من 60 يومًا، حيث لا يسمح للنحل بهذا العمر العودة إلى الخلية، كما يتم اختياره لتركيز السم بشكل عالي فيه. يتم استخدام حوالي 50 نحلة يوميًا، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي.

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ويقول إنه يستهدف حالات معينة ويعمل بالتعاون مع الطب التقليدي، ولكنه أيضًا مستمد من الممارسات الصينية القديمة.

في حين أن العلاج بالنحل مرحب به في كينيا ويتم تدريسه في المؤسسات الحكومية، إلا أنه لا يوجد حاليًا تنظيم محدد لهذه الممارسة.