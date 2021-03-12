"الواقي الذكري" و"فتحة الشرج" و"الجحيم" ...أسماء بلدات وقرى جلبت الانتقادات والسخرية لسكانها

في الكثير من الأحيان يتم سؤالك عن المكان الذي تعيش فيه أو اسم المدينة التي تقطن بها، لتكون الإجابة صعبة لأنها تثير السخرية من السائل والخجل للمجيب.

ففي الوقت الذي تكون فيه أسماء المدن بشكل عام حميدة إلى حد ما وغير مثيرة للاهتمام، تحظى بعض الأسماء بالاهتمام لأنها قد تُعتبر شتائم أو إيحاءات مزدوجة أو لها دلالات جنسية. وبالنسبة للأشخاص الذين يقطنون هذه المدن، فإن تسمياتها قد يتحول إلى نعمة أو نقمة.

قرية Dull، "مملة" في اسكتلندا

تتمتع هذه قرية "مملة" في إسكتلندا بمناظر طبيعية خلابة في المرتفعات على أعتاب المنازل. ويتميز الأشخاص الذين يعيشون في قرية "مملة" أيضًا بروح الدعابة، مما يجعل معنى اسم القرية غير مطابق للواقع. توأمت قرية "مملة" مع قرية بورينغ في أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2012.

أصبحت القرية الأسكتلندية وجهة سياحية بالرغم من اسمها.

دول في إسكتلندا Peter Mercator/Wikimedia Commons

قرية Climax، "رعشة" في الولايات المتحدة

لا يوجد الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذه المدينة الصغيرة الهادئة الواقعة في ريف مينيسوتا. ولكن المثير للانتباه والدهشة هو وجود أربعة بلدات في الولايات المتحدة تحمل هذا الاسم المحدد، جميعها قرى صغيرة ورعوية. قرية رعشة في مينيسوتا، التي أخذت اسمها من شركة تبغ المضغ، ربما تميل إلى اسمها غير المعتاد أكثر من غيرها، بعد أن تبنت شعارا خاصا بها "رعشة، أكثر من مجرد شعور".

كليماكس في مينيسوتا غوغل مابس

قرية Hell، "جحيم" في النرويج

في نهاية المطاف، من الممكن جدا أن يتجمد الجحيم. في هذه البلدة النرويجية يمكن لدرجات الحرارة أن تنخفض -25 درجة مئوية في الشتاء. ولكن في حين أن حداثة اسم القرية قد حولتها إلى عامل جذب ثانوي للمتحدثين باللغة الإنجليزية، فإن تسمية جحيم في الواقع مشتق من الكلمة الإسكندنافية القديمة التي تعني "كهف الجرف". قرب البلدة من مطار مزدحم، قد يكون أيضا السبب وراء هذه التسمية.

بلدة هيل غوغل مابس

بلدة Fucking، "اللعنة" في النمسا

اللعنة، كانت التسمية التي أطلقت لسنوات على سكان هذه البلدة، قبل أن يتم تغيير الاسم بسبب تعب السكان من السخرية المستمرة منهم وسرقة اللافتات التي تحمل اسم المدينة عدة مرات. هذا العناء الكبير دفع إلى تنظيم استفتاء لتغيير اسم المدينة في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي.

على الرغم من الأدلة على أن اسم المدينة السابق يعود إلى القرن الحادي عشر، إلا أن فوجينغ، كما تسمى الآن، تتطلع لبدء فصل جديد من تاريخها بعيدًا عن جحافل من السائحين الذين يستخدمون عصا السيلفي والنكت التي لا طعم لها.

بلدة فاكينغ أ ف ب

بلدة Condom، "الواقي الذكري" في فرنسا

لحسن حظ الفرنسيين، أن الاسم الفرنسي للمدينة يترجم بمعنى صديق زائف باللغة الفرنسية، غير أن الترجمة لدى الإنجليزيين بعيدة كل البعد عن الصداقة لأن الكلمة تدل على الواقي الذكري ما يجعل الكثير منهم ينفجرون بضحك غير متناهي عند الوصول إليها.

بلدة كودوم غوغل مابس

سكان الواقي الذكري، يعيشون لحسن حظهم بعيدا عن هذه الدلالة الإنجليزية في هذه المدينة الجميلة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. وباعتبارها عاصمة منطقة أرمانياك، حيث نشأ مشروب البراندي الشهير، تضم المدينة أيضًا كنزًا معماريًا غنيًا، بما في ذلك القصور الأنيقة التي تعود إلى القرن الثامن عشر وكاتدرائية قوطية من القرن السادس عشر.

قرية Intercourse، "الجماع" في الولايات المتحدة

كما هو الحال مع العديد من المدن في الولايات المتحدة والقائمة طويلة، اعتمد فن تسمية المدن بشكل كبير على اللغة والعبارات القديمة. بلدة الجماع، على سبيل المثال، التي أعيدت تسميتها في العام 1814 بكروس كيز، يُعتقد أنها قد استمدت تسميتها إما نسبة إلى طائفة الأميش، الطائفة المسيحيَّة التجديديَّة التي تتّبَع الكنيسة المنيونيَّة أو لموقعها الجغرافي على مفترق طرق.

بلدة انتركورس Doug Kerr/Wikimedia Commons

ولكن هناك مفارقة خاصة، في إعطاء بلدة في قلب ما يعرف الآن ببلد الأميش مثل هذا الاسم الجنسي.

بلدة Twatt، "المهبل" في اسكتلندا

على الرغم من عوامل الجذب في هذه البلدة بما في ذلك الدائرة الحجرية التي تعود إلى العصر الحجري الحديث التي تحتل مرتبة كبيرة من حيث الأهمية مع قرية ستونهنج وكذلك البعض أفضل الشواطئ في المملكة المتحدة، إلا أن لافتة المدينة على الطريق الخاص لبلدة "المهبل" الصغيرة تحظى بشهرة واهتمام كبيرين من طرف زوار الأرخبيل.

هناك أيضا بلدة منافسة تحمل نفس الاسم في جزر شيتلاند وفي فرنسا.

توات Andy Farrington/Creative Commons

بلدة Anus، "فتحة الشرج" في فرنسا

تقع قرية فتحة الشرج الهادئة في بورجوندي في وسط شرق فرنسا. تحتوي المستوطنة الصغيرة على بعض الأماكن السياحية كما تعتبر المنطقة موطنا للنبيذ الأحمر الفرنسي. كما أنها تقع بالقرب من مواقع أثرية هامة مثل كاتدرائية الحروب الصليبية في كلامونسي القريبة.

كلمة آنوس التي تعنى فتحة الشرج باللغتين الفرنسية والإنجليزية يجعل تسويق المدينة كوجهة سياحية تحديًا كبيرا.

آنوس في فرنسا غوغل مابس

بلدة Muff، "فاشل" في أيرلندا

تعتبر تسمية بلدة فاشل الأطرف في أيرلندا ولكنه أمر صعب لتقبله من طرف السكان. البلدة القريبة من البحر، تعد وجهة لمحبي الرياضات المائية. وفي الواقع، تفتخر المدينة بأقدم نادي غوص في البلاد. يقيم سكان المدينة أيضًا مهرجان الفشل سنويًا في شهر أغسطس- أب.

موف TenthEagle/Wikimedia Commons

بلدة Bitche، "عاهرة" في فرنسا

كما هو الحال مع "Condom"، لا تحمل كلمة بيتش بالفرنسية نفس المعنى باللغة الإنجليزية. لكن هذا لن يمنع المتحدثين باللغة الإنجليزية من الضحك على مشهدها على الخريطة أو تخيل لافتات تقول "أنت الآن تغادر بيتش".

بيتش غوغل مابس

تقع بينتش في منطقة موزال في شمال شرق فرنسا، على الحدود مع ألمانيا. وتعتبر المدينة موقعا لقلعة التل الضخمة التي يعود تاريخها إلى قرون والتي شكلت جزءًا لا يتجزأ من الخط الدفاعي للبلاد في كل صراع منذ الحرب الفرنسية الروسية في الفترة 1870-1871.