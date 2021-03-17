بالصور: أجمل محطات مترو الأنفاق في أوروبا

تعد محطات المترو بالنسبة لسكان المدن جزءا أصيلا من روتينهم اليومي إذ هي وسيلة تمكنهم من التنقل من نقطة ألف إلى نقطة ب وبسرعة قصوى، إلا أن للزوار الذين يأتون لاكتشاف مدينة جديدة للمرة الأولى وجهة نظر مختلفة حول هذه المحطات، التي قد تكون في أحيان كثيرة مناطق جذب سياحي ومعارض فنية تحت الأرض.

محطات المترو تصبح في كثير من الاحيان ميدانا لتلك المعارض يتوافد إليها عشاق الفنون من مختلف أنحاء العالم، وأرضَ اختبار للتصاميم المتطورة. كما تعد هذه المحطات بمثابة كبسولة زمنية تحافظ على تاريخ وثقافة ضاربة في عمق تاريخ المنطقة التي تتواجد فيها.

في هذه القائمة مجموعة مختارة تضم أفضل المحطات وأكثرها جمالًا وإثارة للاهتمام في مختلف أنحاء أوروبا، ويمكنك إضافتها إلى لائحة المعالم التي ترغب بزيارتها واكتشافها خلال رحلتك القادمة إلى واحدة من هذه المدن.

ميونيخ، ألمانيا

قد تبدو محطة المترو في ميونيخ الألمانية عادية للوهلة الأولى إلى أن تبدأ بالابتعاد شيئا فشيئا عن وسط المدينة. لتفاجئ لاحقا بمحطات مخفية تقدم مزيجا رائعا من التصميمات الإبداعية المميزة عند الأطراف الشمالية والجنوبية لخط يو 1. 400 من الألواح المعدنية المضيئة بألوان زاهية تمتد داخل محطات المترو.

محطة المترو في ميونيخ أ ف ب

كييف، أوكرانيا

فضلا عن كونها أعمق محطة أنفاق في العالم إذ تقع على عمق 105 أمتار تحت سطح الأرض، فإن محطة مترو أرسينالنا في العاصمة الأوكرانية كييف تعتبر متعة بصرية لا مثيل لها.

وهي إحدى المحطات التي لا ينبغي تفويت زيارتها على الإطلاق، وبشكل خاص محطة "زولوتي فوروتا" أو البوابة الذهبية، وتتميز بنصب فريد للعمارة القديمة والذي يقع خارج المحطة. وقد شُّيد ليكون حصنا منيعا بوجه الغزاة في القرون الماضية.

نجحت هذه المحطة التي تم افتتاحها في نوفمبر من العام 1960 خلال الحقبة السوفيتية في أن تكون واحدة من أجمل المحطات في العالم وتحولت إلى وجهة سياحية وأحد المعالم المهمة في المدينة إذ يمكن للزائر الاستمتاع بجدرانها المطرزة بالفسيفساء واللوحات التي تصور الحكام القدامي ومؤسسي كييف والقديسين الذين يرعون المدينة ويحمونها بصلواتهم.

محطة مترو كييف أ ف ب

سانت بطرسبرغ، روسيا

بدأت أعمال بناء مترو مدينة لينينغراد والتي استعادت فيما بعد اسمها القديم وهو سانت بطرسبرغ للمرة الأولى في عام 1941 ولكن سرعان ما توقفت الأشغال جراء الغزو النازي للاتحاد السوفيتي وانتقال معارك الحرب العالمية الثانية إلى الأراضي السوفيتية. خلال هذه الحقبة، تحولت المجمعات الجوفية التي تم بناؤها إلى ملاجئ تستقبل مواطني المدينة المحاصرين وتوقفت عن استقبال الركاب حتى عام 1955.

ويعتبر مترو سانت بطرسبرغ ثاني أطول مترو في روسيا وأحد أعمق المتروهات في العالم. وهو أيضًا من أكثر المحطات في العالم من حيث عظمة الديكور مع أسقف عالية مزينة بالرخام والأعمال الفنية والثريات وهو جزء من مشهد لمدينة في غاية الجمال هي ثاني مدن روسيا وقد كانت قديما عاصمة القياصرة في عصر الإمبراطوية الروسية.

مترو لينينغراد في سانت بطرسبرغ أ ف ب

نابولي، إيطاليا

إن محطة أنفاق توليدو في نابولي الإيطالية من بين أكثر المحطات العالمية الساعية وبشكل دائم نحو التطور والتجدد.

تحولت إلى نقطة جذب سياحية مزدهرة تستقطب آلاف السائحين والوافدين من مختلف أصقاع الأرض.

يعتبر مشروع "محطات الفن" الذي منح عشرات الفنانين المعاصرين والمهندسين المعماريين حرية التحكم في الرسومات وفي تخطيط محطات المترو، من بين الأسباب التي ساهمت في ازدهار هذه المحطة وتميزها.

أكثرمن 180 قطعة فنية تم تنفيذها من قبل 90 فنانًا إيطاليًا وعالميًا وبعض المهندسين من الشباب، تم توزيعها في المحطات في جميع أنحاء المدينة. تم اختيار محطة مترو أنفاق توليدو كأجمل محطة في أوروبا.

محطة أنفاق توليدو في نابولي الإيطالية أ ف ب

ستوكهولم، السويد

غالبا ما تعرف باسم أطول معرض فني في العالم، تتميز محطات مترو ستوكهولم ليس فقط بجدرانها الصخرية المكشوفة وغير العادية، بل بكونها تشكل جزءًا من أكثر من 100 ميل من الأعمال الفنية.

وأنت تتنقل من مكان إلى آخر في رحلة تحت الأرض، تستمتع بمشاهد ولوحات تحبس الأنفاس. وتتعرف على مجموعة من اللوحات والمنحوتات إضافة إلى الجداريات والنقوش من إنشاء أكثر من مائة فنان مختلف وتجسد الماضي والحاضر.