شاهد: موظفو شركة "إيزيجيت" للطيران يضربون في البرتغال

دخل موظفو طواقم خطوط "إيزيجيت" للطيران منخفض التكلفة في إضراب، يمتد ثلاثة أيام في ثلاثة مطارات برتغالية (لشبونة وفارو وبورتو)، مطالبين برفع أجورهم ومعربين عن احتجاجهم ضد تدهور ظروف عملهم.

وأدى الإضراب إلى إلغاء عديد الرحلات الجوية من البرتغال. ويقول المضربون إنهم يريدون معاملة مماثلة لنظرائهم في باقي فروع الشركة في أوروبا، مبينين أنهم الوحيدون الذين يسجلون أكبر عدد من ساعات الطيران، بينما يتقاضون أقل الأجور.

وبحسب مصدر نقابي فإن "إيزيجيت" دعمت موقعها في البرتغال كثاني أكبر شركة طيران سنة 2022، حيث بلغت نسبة النمو التي حققتها 51%.