شاهد: استهداف مطعم لا روتوند في باريس خلال المظاهرات ضد تعديل نظام التقاعد

خلال اليوم الحادي عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، اندلعت اشتباكات الخميس في باريس بين المتظاهرين والشرطة، حيث اندلع حريق في لا روتوند في منطقة محطة مونبارناس، وهو مطعم شعبي. وقام "عناصر مجموعة يرتدون الزي الأسود" كانوا في مقدمة المظاهرة برمي "مقذوفات"، بما في ذلك "زجاجات وحجارة ومفرقعات نارية" على عناصر الشرطة، الذين احتموا داخل المطعم. وقدر مقر الشرطة عدد أفراد هذه المجموعة بعدة مئات. واندلع حريق بعد إلقاء قنبلة دخان على المظلة الحمراء، ثم تدخل رجال الإطفاء لاحتواء النيران بسرعة. واستنكرت قيادة الشرطة "الإصابات في صفوف عناصرها".

خلال اليوم الحادي عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، اندلعت اشتباكات الخميس في باريس بين المتظاهرين والشرطة، حيث اندلع حريق في لا روتوند في منطقة محطة مونبارناس، وهو مطعم شعبي. وقام "عناصر مجموعة يرتدون الزي الأسود" كانوا في مقدمة المظاهرة برمي "مقذوفات"، بما في ذلك "زجاجات وحجارة ومفرقعات نارية" على عناصر الشرطة، الذين احتموا داخل المطعم. وقدر مقر الشرطة عدد أفراد هذه المجموعة بعدة مئات. واندلع حريق بعد إلقاء قنبلة دخان على المظلة الحمراء، ثم تدخل رجال الإطفاء لاحتواء النيران بسرعة. واستنكرت قيادة الشرطة "الإصابات في صفوف عناصرها".