فيديو. مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ رجل حاصرته السيول في كاليفورنيا

أنقذ عناصر الطوارئ رجلا كان يعتلي سقف سيارته ويلوح بيديه طالبا النجدة، بعد أن حاصرته مياه الفيضان من كل جانب في حوض "سبولفيدا" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث رصدت قناة تلفزيونية محلية عملية الإنقاذ. وكانت عاصفة تسبب في هطول أمطار غزيرة في مناطق من لوس أنجلس، ما أدى إلى انهيارات طينية وصخرية من سفوح الجبال، وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل، فيما صدرت تحذيرات من الفيضانات في كامل جنوب الولاية.

أنقذ عناصر الطوارئ رجلا كان يعتلي سقف سيارته ويلوح بيديه طالبا النجدة، بعد أن حاصرته مياه الفيضان من كل جانب في حوض "سبولفيدا" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث رصدت قناة تلفزيونية محلية عملية الإنقاذ. وكانت عاصفة تسبب في هطول أمطار غزيرة في مناطق من لوس أنجلس، ما أدى إلى انهيارات طينية وصخرية من سفوح الجبال، وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل، فيما صدرت تحذيرات من الفيضانات في كامل جنوب الولاية.